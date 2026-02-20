Mit welcher Geschwindigkeit bewegt sich Gliese 455 auf die Erde zu?

|
Die Raumsonde Voyager 1 wird in rund 40.000 Jahren in einer
Entfernung von nur etwa 1,6 Lichtjahren an dem roten Zwergstern Gliese 455
vorüberfliegen. Das gelingt allerdings nur, weil sich Gliese 455 mit hoher
Geschwindigkeit dem Sonnensystem nähert. Die Geschwindigkeit, mit der das
passiert, liegt bei 111,5 Kilometer pro Sekunde.
