Mit welcher Geschwindigkeit bewegt sich Gliese 455 auf die Erde zu?

Die Raumsonde Voyager 1 wird in rund 40.000 Jahren in einer Entfernung von nur etwa 1,6 Lichtjahren an dem roten Zwergstern Gliese 455 vorüberfliegen. Das gelingt allerdings nur, weil sich Gliese 455 mit hoher Geschwindigkeit dem Sonnensystem nähert. Die Geschwindigkeit, mit der das passiert, liegt bei 111,5 Kilometer pro Sekunde.



Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.