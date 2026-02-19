Werden Gravitationswellen auf ihrem Weg schwächer?

|
Ja, das tun sie. Sie werden mit der Entfernung schwächer. Während allerdings
elektromagnetische Wellen in doppelter Entfernung von der Quelle vier Mal
schwächer werden (ein sogenanntes inverses Quadratgesetz), werden
Gravitationswellen proportional zur Entfernung schwächer - in doppeltem Abstand
von der Quelle sind sie also doppelt so schwach.
