Werden Gravitationswellen auf ihrem Weg schwächer?

Ja, das tun sie. Sie werden mit der Entfernung schwächer. Während allerdings elektromagnetische Wellen in doppelter Entfernung von der Quelle vier Mal schwächer werden (ein sogenanntes inverses Quadratgesetz), werden Gravitationswellen proportional zur Entfernung schwächer - in doppeltem Abstand von der Quelle sind sie also doppelt so schwach.



