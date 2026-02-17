|
Wie weit sind Sterne im Zentrum der
Milchstraße voneinander entfernt?
Die Dichte der Sterne im Zentralbereich der Milchstraße ist sehr viel größer
als in unserem Bereich der Milchstraße. Wenige Lichtjahre um das
Milchstraßenzentrum herum ist die durchschnittliche Entfernung zum nächsten
Stern gerade einmal 1000 Astronomische Einheiten, also die tausendfache
Entfernung der Erde von der Sonne. Das sind grob eine Lichtwoche. Zum
Vergleich: Der nächstgelegene Stern zu unserer Sonne ist über vier Lichtjahre
entfernt.
17. Februar
2026
