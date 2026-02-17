Wie weit sind Sterne im Zentrum der Milchstraße voneinander entfernt?

Die Dichte der Sterne im Zentralbereich der Milchstraße ist sehr viel größer als in unserem Bereich der Milchstraße. Wenige Lichtjahre um das Milchstraßenzentrum herum ist die durchschnittliche Entfernung zum nächsten Stern gerade einmal 1000 Astronomische Einheiten, also die tausendfache Entfernung der Erde von der Sonne. Das sind grob eine Lichtwoche. Zum Vergleich: Der nächstgelegene Stern zu unserer Sonne ist über vier Lichtjahre entfernt.



