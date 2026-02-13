Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wird Betelgeuse ständig überwacht, um eine Explosion nicht zu verpassen? Der Riesenstern Betelgeuse im Orion ist ein guter Kandidat für die nächste Supernova-Explosion in der Milchstraße. Vor einigen Jahren sorgte eine plötzliche Verdunkelung des Sterns für Aufregung, doch hat sich die Helligkeit von Betelgeuse inzwischen wieder normalisiert und man hat auch eine Erklärung für die Verdunklung gefunden - eine Explosion steht nach Ansicht der Forschung aktuell nicht unmittelbar bevor. Betelgeuse ist im Winter ein auffälliger Stern und wird daher fast automatisch überwacht. Im Sommer ist die Beobachtung hingegen schwierig - dann steht der Stern nämlich am Taghimmel. Bei besonderen Ereignissen weiß man sich allerdings auch dann zu helfen: So hat die NASA-Sonnensonde STEREO ihre Position im Sonnensystem im Sommer 2020 genutzt, um während der überraschenden Verdunklung von Betelgeuse Beobachtungen des Stern zu machen. So blieb man auch in der Zeit, in der Betelgeuse von der Erde aus nicht zu sehen war, über die Ereignisse auf dem Laufenden.

