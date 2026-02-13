|
Wird Betelgeuse ständig überwacht, um
eine Explosion nicht zu verpassen?
Der Riesenstern Betelgeuse im Orion ist ein guter Kandidat für die nächste
Supernova-Explosion in der Milchstraße. Vor einigen Jahren sorgte eine
plötzliche Verdunkelung des Sterns für Aufregung, doch hat sich die Helligkeit
von Betelgeuse inzwischen wieder normalisiert und man hat auch eine Erklärung
für die Verdunklung gefunden - eine Explosion steht nach Ansicht der Forschung
aktuell nicht unmittelbar bevor.
Betelgeuse ist im Winter ein auffälliger Stern und wird daher fast
automatisch überwacht. Im Sommer ist die Beobachtung hingegen schwierig - dann
steht der Stern nämlich am Taghimmel. Bei besonderen Ereignissen weiß man sich
allerdings auch dann zu helfen: So hat die NASA-Sonnensonde STEREO ihre Position
im Sonnensystem im Sommer 2020 genutzt, um während der überraschenden
Verdunklung von Betelgeuse Beobachtungen des Stern zu machen. So blieb man auch
in der Zeit, in der Betelgeuse von der Erde aus nicht zu sehen war, über die
Ereignisse auf dem Laufenden.
