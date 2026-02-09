|
Wie ist es möglich, einen Himmelskörper
wie YR4 zu erkennen, der sich um die Sonne bewegt und nur einen Durchmesser von
60 Metern hat?
Das ist in der Tat alles andere als leicht: 2024 YR4 ist ein am 27. Dezember
2024 entdeckter Asteroid, von dem man - kurz nach seiner Entdeckung - zunächst
befürchtet hatte, dass er 2032 mit der Erde kollidieren könnte. Aktuell
erscheint dies unwahrscheinlich, allerdings ist ein Einschlag auf dem Mond noch
denkbar.
Diese Einschlagszenarien zeigen: 2024 YR4 kommt der Erde auf seiner
Umlaufbahn um die Sonne regelmäßig nah. Der etwa 60 Meter durchmessende Brocken
umrundet die Sonne etwa alle vier Jahre. Wegen seiner geringen Größe sind nur
Beobachtungen möglich, wenn er in relativer Erdnähe ist - das ist erst wieder
2028 der Fall. Je leistungsstärker ein Teleskop ist, desto länger lässt er sich
dann verfolgen. (ds / 9. Februar
2026)
