Anzeige
 Home  |  Nachrichten  | Frag astronews.com  | Bild des Tages  |  Kalender  | Glossar  |  Links  | Forum  | Über uns    
astronews.com  
Frag astronews.com
astronews.com
astronews.com

Der deutschsprachige Onlinedienst für Astronomie, Astrophysik und Raumfahrt
Home  : Frag astronews.com  : Fragen : Antwort
----------
Wie ist es möglich, einen Himmelskörper wie YR4 zu erkennen, der sich um die Sonne bewegt und nur einen Durchmesser von 60 Metern hat?

Das ist in der Tat alles andere als leicht: 2024 YR4 ist ein am 27. Dezember 2024 entdeckter Asteroid, von dem man - kurz nach seiner Entdeckung - zunächst befürchtet hatte, dass er 2032 mit der Erde kollidieren könnte. Aktuell erscheint dies unwahrscheinlich, allerdings ist ein Einschlag auf dem Mond noch denkbar.

Diese Einschlagszenarien zeigen: 2024 YR4 kommt der Erde auf seiner Umlaufbahn um die Sonne regelmäßig nah. Der etwa 60 Meter durchmessende Brocken umrundet die Sonne etwa alle vier Jahre. Wegen seiner geringen Größe sind nur Beobachtungen möglich, wenn er in relativer Erdnähe ist - das ist erst wieder 2028 der Fall. Je leistungsstärker ein Teleskop ist, desto länger lässt er sich dann verfolgen. (ds / 9. Februar 2026)

Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.

In sozialen Netzwerken empfehlen
|
Anzeige
astronews.com ist mir was wert
Unterstützung mit Paypal Flattr this [Konto]
[Unterstützen Sie diese Seite durch eine freiwillige Zahlung | mehr Informationen]
Frag astronews.com
 
Ihre Frage an astronews.com
 
Archivierte Fragen
Erde | Mond | Sonne | Planeten | Asteroiden und Kometen | Raumfahrt | Universum | Sterne, Galaxien und exotische Objekte | Astronomische Grundbegriffe und Methoden | Physik | diversen anderen Themen
 
Folgen Sie astronews.com
Mastodon facebook twitter RSS-Feeds
[mehr über soziale Netzwerke | mehr über RSS-Feeds | Newsletter bestellen]
 
Anzeige
astronews.com 
Nachrichten Forschung | Raumfahrt | Sonnensystem | Teleskope | Amateurastronomie
Übersicht | Alle Schlagzeilen des Monats | Missionen | Archiv
Weitere Angebote Frag astronews.com | Forum | Bild des Tages | Newsletter
Kalender Sternenhimmel | Startrampe | Fernsehsendungen | Veranstaltungen
Nachschlagen AstroGlossar | AstroLinks
Info RSS-Feeds | Soziale Netzwerke | astronews.com ist mir was wert | Werbung | Kontakt | Suche
Impressum | Nutzungsbedingungen | Datenschutzerklärung | Cookie-Einstellungen
     ^ Copyright Stefan Deiters und/oder Lieferanten 1999-2023. Alle Rechte vorbehalten.  W3C
Diese Website wird auf einem Server in der EU gehostet.