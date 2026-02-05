Wie groß ist der Nobile-Krater?

Der Nobile-Krater auf dem Mond hat einen Durchmesser von knapp 80 Kilometern und befindet sich in der Nähe des Südpols des Erdtrabanten. Seinen Namen trägt der Krater seit 1994, zuvor war er als "Scott A" bekannt. Umberto Nobile war ein italienischer Luftschiffpionier. Der Krater Nobile war Ziel der geplanten, aber dann 2024 gestrichenen Mission des NASA-Mondrovers VIPER. Inzwischen gibt es aber Überlegungen, die Mission des Rovers wiederzubeleben.



