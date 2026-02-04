Anzeige
Wie viel Treibstoff benötigt eine Rakete zum Mond?

Das lässt sich nicht allgemein beantworten, da es sehr von der Nutzlast abhängt, die in einen Erdorbit und dann zum Mond transportiert werden soll. Zusätzlich spielt auch eine Rolle, wie schnell die Reise zum Mond sein soll. So lassen sich beispielsweise treibstoffsparende Bahnen finden, auf den man den Erdtrabanten erst nach mehreren Wochen erreicht, die Reise zum Mond kann aber auch nur wenige Tage dauern. Eine kurze Reisezeit ist für astronautische Missionen zum Mond wichtig.

Während der Artemis-I-Mission wurden allein innerhalb der ersten acht Minuten nach dem Start rund 2.800.000 Liter Treibstoff verbraucht - und damit hatte man es nur in den Erdorbit geschafft. Bei den Apollo-Missionen war sogar noch etwas mehr Treibstoff nötig, um in den Orbit zu gelangen. Weiterer Treibstoff wurde und wird dann für das Erreichen der Bahn zum Mond und Kurskorrekturmanöver benötigt - und natürlich für die Mondlandung selbst, wobei dieser - im Vergleich zu den immensen Mengen für den Start - nicht wirklich ins Gewicht fällt. (ds / 4. Februar 2026)

Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.

