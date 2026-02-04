|
|
Wie viel Treibstoff benötigt eine
Rakete zum Mond?
Das lässt sich nicht allgemein beantworten, da es sehr von der Nutzlast
abhängt, die in einen Erdorbit und dann zum Mond transportiert werden soll.
Zusätzlich spielt auch eine Rolle, wie schnell die Reise zum Mond sein soll. So
lassen sich beispielsweise treibstoffsparende Bahnen finden, auf den man den
Erdtrabanten erst nach mehreren Wochen erreicht, die Reise zum Mond kann aber
auch nur wenige Tage dauern. Eine kurze Reisezeit ist für astronautische
Missionen zum Mond wichtig.
Während der Artemis-I-Mission wurden allein innerhalb der ersten acht Minuten
nach dem Start rund 2.800.000 Liter Treibstoff verbraucht - und damit hatte man
es nur in den Erdorbit geschafft. Bei den Apollo-Missionen war sogar noch etwas
mehr Treibstoff nötig, um in den Orbit zu gelangen. Weiterer Treibstoff wurde
und wird dann für das Erreichen der Bahn zum Mond und Kurskorrekturmanöver
benötigt - und natürlich für die Mondlandung selbst, wobei dieser - im Vergleich
zu den immensen Mengen für den Start - nicht wirklich ins Gewicht fällt. (ds /
4. Februar
2026)
