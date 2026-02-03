Wird bei der geplanten Mondlandung am Südpol das Raumschiff Orion den Mond auf einer polaren Umlaufbahn umkreisen?

Das sieht aktuell nicht so aus. Bei Artemis III, der ersten NASA-Mission der Artemis-Serie, bei der es zu einer Landung von Menschen auf dem Mond kommen soll, ist für das Raumschiff Orion ein sogenannter "Near-rectilinear halo orbit" geplant. Diesen hatte man ursprünglich für die Raumstation im Mondorbit - das Lunar Gateway - vorgesehen. Für eine Umrundung des Mondes benötigt Orion dann etwa sechs Tage. Die Bahn führt auch über die Mondpole, ist aber extrem elliptisch, so dass sich Orion dabei mehrere tausend Kilometer über dem Nordpol und mehrere zehntausend Kilometer über dem Mondsüdpol befinden wird.



