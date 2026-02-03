|
|
Wird bei der geplanten Mondlandung am
Südpol das Raumschiff Orion den Mond auf einer polaren Umlaufbahn umkreisen?
Das sieht aktuell nicht so aus. Bei Artemis III, der ersten
NASA-Mission der Artemis-Serie, bei der es zu einer Landung von Menschen auf dem
Mond kommen soll, ist für das Raumschiff Orion ein sogenannter "Near-rectilinear
halo orbit" geplant. Diesen hatte man ursprünglich für die Raumstation im
Mondorbit - das Lunar Gateway - vorgesehen. Für eine Umrundung
des Mondes benötigt Orion dann etwa sechs Tage. Die Bahn führt auch
über die Mondpole, ist aber extrem elliptisch, so dass sich Orion dabei mehrere
tausend Kilometer über dem Nordpol und mehrere zehntausend Kilometer über dem
Mondsüdpol befinden wird. (ds / 3. Februar
2026)
|
|