Konnten mit Gaia auch Erkenntnisse über Planet Neun gewonnen werden?

Planet Neun ist ein hypothetischer Planet in den Außenbereichen des Sonnensystems, dessen Existenz die Bahnen von bestimmten Objekten im äußeren Sonnensystem erklären könnte. Ob es ihn wirklich gibt, weiß man bislang nicht. Gaia war eine Astrometriemission, die Positionen und weitere Daten von über einer Milliarde Objekten genau bestimmen sollte - bei den meisten dieser Objekte handelt es sich um Sterne der Milchstraße. Für die Suche nach Planet Neun war Gaia nicht ausgelegt. Es wäre natürlich theoretisch möglich, dass sich in den immensen, noch gar nicht komplett veröffentlichten Daten indirekte Hinweise auf Planet Neun finden lassen, nur wären diese extrem schwer herauszuarbeiten, weil man ja bislang überhaupt nicht weiß, wo man danach suchen soll. Bislang konnte Gaia nichts zur Frage um Planet Neun beitragen.  (ds / 30. Januar 2026)

Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.

