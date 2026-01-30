|
Konnten mit Gaia auch Erkenntnisse über
Planet Neun gewonnen werden?
Planet Neun ist ein hypothetischer Planet in den Außenbereichen des
Sonnensystems, dessen Existenz die Bahnen von bestimmten Objekten im äußeren
Sonnensystem erklären könnte. Ob es ihn wirklich gibt, weiß man bislang nicht.
Gaia war eine Astrometriemission, die Positionen und weitere Daten von
über einer Milliarde Objekten genau bestimmen sollte - bei den meisten dieser
Objekte handelt es sich um Sterne der Milchstraße. Für die Suche nach Planet
Neun war Gaia nicht ausgelegt. Es wäre natürlich theoretisch möglich,
dass sich in den immensen, noch gar nicht komplett veröffentlichten Daten
indirekte Hinweise auf Planet Neun finden lassen, nur wären diese extrem schwer
herauszuarbeiten, weil man ja bislang überhaupt nicht weiß, wo man danach suchen
soll. Bislang konnte Gaia nichts zur Frage um Planet Neun beitragen. (ds /
30. Januar
2026)
