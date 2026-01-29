Hatte der Erdmond einst eine nicht gebundene Rotation, sodass man von der Erde aus auch seine Rückseite hätte sehen können?

Ja, das ist sehr wahrscheinlich. Nach seiner Entstehung war der Mond der Erde deutlich näher als heute und die Rotation nicht synchronisiert. Die intensiven Gezeitenkräften werden dann aber sehr schnell für eine Angleichung der Rotationsperioden gesorgt haben, so dass schon vielleicht nach nur 100 Millionen Jahren der heutige Zustand einer gebundenen Rotation erreicht worden sein könnte.



