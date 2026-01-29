|
|
Hatte der Erdmond einst eine nicht
gebundene Rotation, sodass man von der Erde aus auch seine Rückseite hätte sehen
können?
Ja, das ist sehr wahrscheinlich. Nach seiner Entstehung war der Mond der Erde
deutlich näher als heute und die Rotation nicht synchronisiert. Die intensiven
Gezeitenkräften werden dann aber sehr schnell für eine Angleichung der
Rotationsperioden gesorgt haben, so dass schon vielleicht nach nur 100 Millionen
Jahren der heutige Zustand einer gebundenen Rotation erreicht worden sein
könnte. (ds / 29. Januar
2026)
Haben Sie auch eine Frage? Frag
astronews.com.
|
|