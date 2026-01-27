Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum gibt es für die Artemis-II-Mission Startfenster? Ein Startfenster ist in der Raumfahrt eine Zeitspanne, in der eine Rakete starten kann. Bei Artemis II, der ersten astronautischen Mission um den Mond seit über 50 Jahren, gilt es dabei verschiedene Faktoren zu berücksichtigen: Die Erde dreht sich um die eigene Achse und auch der Mond dreht sich um die Erde. Ein Start muss also zunächst ein Einschwenken in eine Erdumlaufbahn ermöglichen und anschließend eine Bahn Richtung Mond. Eine besondere Anforderung bei Artemis II ist zudem, dass das Raumschiff Orion auf der Flugbahn nicht länger als 90 Minuten im Schatten fliegen soll, um eine ausreichende Energieversorgung und eine optimale Temperatur zu gewährleisten. Nachdem der Mond umrundet ist, geht es zurück zur Erde und auch hier muss dann alles stimmen, damit die Kapsel die vorgesehene Region zum Wassern erreichen kann. All diese Randbedingungen (und noch einige mehr) führen dazu, dass der Start innerhalb eines Monats nur an fünf Tagen möglich ist - mit einem Startfenster von jeweils rund zwei Stunden.

