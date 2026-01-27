Anzeige
 Home  |  Nachrichten  | Frag astronews.com  | Bild des Tages  |  Kalender  | Glossar  |  Links  | Forum  | Über uns    
astronews.com  
Frag astronews.com
astronews.com
astronews.com

Der deutschsprachige Onlinedienst für Astronomie, Astrophysik und Raumfahrt
Home  : Frag astronews.com  : Fragen : Antwort
----------
Warum gibt es für die Artemis-II-Mission Startfenster?

Ein Startfenster ist in der Raumfahrt eine Zeitspanne, in der eine Rakete starten kann. Bei Artemis II, der ersten astronautischen Mission um den Mond seit über 50 Jahren, gilt es dabei verschiedene Faktoren zu berücksichtigen: Die Erde dreht sich um die eigene Achse und auch der Mond dreht sich um die Erde. Ein Start muss also zunächst ein Einschwenken in eine Erdumlaufbahn ermöglichen und anschließend eine Bahn Richtung Mond.

Eine besondere Anforderung bei Artemis II ist zudem, dass das Raumschiff Orion auf der Flugbahn nicht länger als 90 Minuten im Schatten fliegen soll, um eine ausreichende Energieversorgung und eine optimale Temperatur zu gewährleisten. Nachdem der Mond umrundet ist, geht es zurück zur Erde und auch hier muss dann alles stimmen, damit die Kapsel die vorgesehene Region zum Wassern erreichen kann. All diese Randbedingungen (und noch einige mehr) führen dazu, dass der Start innerhalb eines Monats nur an  fünf Tagen möglich ist - mit einem Startfenster von jeweils rund zwei Stunden. (ds / 27. Januar 2026)

Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.

In sozialen Netzwerken empfehlen
|
Anzeige
astronews.com ist mir was wert
Unterstützung mit Paypal Flattr this [Konto]
[Unterstützen Sie diese Seite durch eine freiwillige Zahlung | mehr Informationen]
Frag astronews.com
 
Ihre Frage an astronews.com
 
Archivierte Fragen
Erde | Mond | Sonne | Planeten | Asteroiden und Kometen | Raumfahrt | Universum | Sterne, Galaxien und exotische Objekte | Astronomische Grundbegriffe und Methoden | Physik | diversen anderen Themen
 
Folgen Sie astronews.com
Mastodon facebook twitter RSS-Feeds
[mehr über soziale Netzwerke | mehr über RSS-Feeds | Newsletter bestellen]
 
Anzeige
astronews.com 
Nachrichten Forschung | Raumfahrt | Sonnensystem | Teleskope | Amateurastronomie
Übersicht | Alle Schlagzeilen des Monats | Missionen | Archiv
Weitere Angebote Frag astronews.com | Forum | Bild des Tages | Newsletter
Kalender Sternenhimmel | Startrampe | Fernsehsendungen | Veranstaltungen
Nachschlagen AstroGlossar | AstroLinks
Info RSS-Feeds | Soziale Netzwerke | astronews.com ist mir was wert | Werbung | Kontakt | Suche
Impressum | Nutzungsbedingungen | Datenschutzerklärung | Cookie-Einstellungen
     ^ Copyright Stefan Deiters und/oder Lieferanten 1999-2023. Alle Rechte vorbehalten.  W3C
Diese Website wird auf einem Server in der EU gehostet.