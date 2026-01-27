|
Warum gibt es für die
Artemis-II-Mission Startfenster?
Ein Startfenster ist in der Raumfahrt eine Zeitspanne, in der eine Rakete
starten kann. Bei Artemis II, der ersten astronautischen Mission um den
Mond seit über 50 Jahren, gilt es dabei verschiedene Faktoren zu
berücksichtigen: Die Erde dreht sich um die eigene Achse und auch der Mond dreht
sich um die Erde. Ein Start muss also zunächst ein Einschwenken in eine
Erdumlaufbahn ermöglichen und anschließend eine Bahn Richtung Mond.
Eine besondere Anforderung bei Artemis II ist zudem, dass das
Raumschiff Orion auf der Flugbahn nicht länger als 90 Minuten im
Schatten fliegen soll, um eine ausreichende Energieversorgung und eine optimale
Temperatur zu gewährleisten. Nachdem der Mond umrundet ist, geht es zurück zur
Erde und auch hier muss dann alles stimmen, damit die Kapsel die vorgesehene
Region zum Wassern erreichen kann. All diese Randbedingungen (und noch einige
mehr) führen dazu, dass der Start innerhalb eines Monats nur an fünf Tagen
möglich ist - mit einem Startfenster von jeweils rund zwei Stunden. (ds / 27. Januar
2026)
