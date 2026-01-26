Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wann kann ich wieder Polarlichter wie am 19. Januar 2026 sehen? Polarlichter sind in Deutschland vor allem im Norden zu sehen - und auch dann in der Regel nur äußerst schwach und für das Auge kaum sichtbar, insbesondere nicht aus der Großstadt. Diese schwachen Polarlichter sind nicht so selten, werden aber in der Regel nur von Fotografen und "Polarlichtjägern" bemerkt. Ereignisse wie vor einer Woche, in denen sogar in Bayern Polarlichter zu beobachten waren, sind hingegen selten. Sie lassen sich auch nicht vorhersagen. Die Chance auf solche geomagnetischen Stürme ist aber größer, wenn die Sonne gerade in der aktiveren Phase ihres Aktivitätszyklus ist. Dann kommt es häufiger zu solaren Eruptionen, die, wenn sie Richtung Erde gerichtet sind, für stärkere Polarlichter sorgen können. Vorhersagen lassen sich solche Ereignisse aber nicht. Je stärker das Ereignis, desto seltener ist es. Wann man also das nächste Mal auch im Süden Deutschlands Polarlichter sehen kann, lässt sich nicht voraussagen.

Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.