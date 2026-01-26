|
Wann kann ich wieder Polarlichter wie
am 19. Januar 2026 sehen?
Polarlichter sind in Deutschland vor allem im Norden zu sehen - und auch dann
in der Regel nur äußerst schwach und für das Auge kaum sichtbar, insbesondere
nicht aus der Großstadt. Diese schwachen Polarlichter sind nicht so selten,
werden aber in der Regel nur von Fotografen und "Polarlichtjägern" bemerkt.
Ereignisse wie vor einer Woche, in denen sogar in Bayern Polarlichter zu
beobachten waren, sind hingegen selten. Sie lassen sich auch nicht vorhersagen.
Die Chance auf solche geomagnetischen Stürme ist aber größer, wenn die Sonne
gerade in der aktiveren Phase ihres Aktivitätszyklus ist. Dann kommt es häufiger
zu solaren Eruptionen, die, wenn sie Richtung Erde gerichtet sind, für stärkere
Polarlichter sorgen können. Vorhersagen lassen sich solche Ereignisse aber
nicht. Je stärker das Ereignis, desto seltener ist es. Wann man also das nächste
Mal auch im Süden Deutschlands Polarlichter sehen kann, lässt sich nicht
voraussagen. (ds / 26. Januar
2026)
