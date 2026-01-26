Anzeige
 Home  |  Nachrichten  | Frag astronews.com  | Bild des Tages  |  Kalender  | Glossar  |  Links  | Forum  | Über uns    
astronews.com  
Frag astronews.com
astronews.com
astronews.com

Der deutschsprachige Onlinedienst für Astronomie, Astrophysik und Raumfahrt
Home  : Frag astronews.com  : Fragen : Antwort
----------
Wann kann ich wieder Polarlichter wie am 19. Januar 2026 sehen?

Polarlichter sind in Deutschland vor allem im Norden zu sehen - und auch dann in der Regel nur äußerst schwach und für das Auge kaum sichtbar, insbesondere nicht aus der Großstadt. Diese schwachen Polarlichter sind nicht so selten, werden aber in der Regel nur von Fotografen und "Polarlichtjägern" bemerkt. Ereignisse wie vor einer Woche, in denen sogar in Bayern Polarlichter zu beobachten waren, sind hingegen selten. Sie lassen sich auch nicht vorhersagen. Die Chance auf solche geomagnetischen Stürme ist aber größer, wenn die Sonne gerade in der aktiveren Phase ihres Aktivitätszyklus ist. Dann kommt es häufiger zu solaren Eruptionen, die, wenn sie Richtung Erde gerichtet sind, für stärkere Polarlichter sorgen können. Vorhersagen lassen sich solche Ereignisse aber nicht. Je stärker das Ereignis, desto seltener ist es. Wann man also das nächste Mal auch im Süden Deutschlands Polarlichter sehen kann, lässt sich nicht voraussagen. (ds / 26. Januar 2026)

Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.

In sozialen Netzwerken empfehlen
|
Anzeige
astronews.com ist mir was wert
Unterstützung mit Paypal Flattr this [Konto]
[Unterstützen Sie diese Seite durch eine freiwillige Zahlung | mehr Informationen]
Frag astronews.com
 
Ihre Frage an astronews.com
 
Archivierte Fragen
Erde | Mond | Sonne | Planeten | Asteroiden und Kometen | Raumfahrt | Universum | Sterne, Galaxien und exotische Objekte | Astronomische Grundbegriffe und Methoden | Physik | diversen anderen Themen
 
Folgen Sie astronews.com
Mastodon facebook twitter RSS-Feeds
[mehr über soziale Netzwerke | mehr über RSS-Feeds | Newsletter bestellen]
 
Anzeige
astronews.com 
Nachrichten Forschung | Raumfahrt | Sonnensystem | Teleskope | Amateurastronomie
Übersicht | Alle Schlagzeilen des Monats | Missionen | Archiv
Weitere Angebote Frag astronews.com | Forum | Bild des Tages | Newsletter
Kalender Sternenhimmel | Startrampe | Fernsehsendungen | Veranstaltungen
Nachschlagen AstroGlossar | AstroLinks
Info RSS-Feeds | Soziale Netzwerke | astronews.com ist mir was wert | Werbung | Kontakt | Suche
Impressum | Nutzungsbedingungen | Datenschutzerklärung | Cookie-Einstellungen
     ^ Copyright Stefan Deiters und/oder Lieferanten 1999-2023. Alle Rechte vorbehalten.  W3C
Diese Website wird auf einem Server in der EU gehostet.