Wird bei Artemis II der Entfernungsrekord für Menschen von der Erde gebrochen werden?

Ja, die amerikanische Raumfahrtbehörde NASA geht zumindest davon aus. Die Besatzung von Artemis II wird bei der vorgesehenen Umrundung des Mondes die erdabgewandte Seite des Erdtrabanten in einer Entfernung von mehreren tausend Kilometern passieren. Die genaue Entfernung zur Erde und zur Mondoberfläche hängt dabei vom Starttermin ab. Die Besatzung von Apollo 13, der bisherige Rekordhalter, erreichte 1970 eine Entfernung von etwas mehr als 400.000 Kilometer von der Erde. Bei Artemis II könnten es nun etwas mehr werden.



