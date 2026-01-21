Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Das Licht braucht von der Sonne zur Erde acht Minuten, warum benötigen solare Eruptionen länger? Gewaltige Eruptionen von der Sonne können, wenn sie die Erde treffen, für eindrucksvolle Polarlichter sorgen, wie sie Anfang der Woche in großen Teilen Deutschlands zu sehen waren. Für die Polarlichter verantwortlich ist jedoch nicht elektromagnetische Strahlung, sondern geladene Partikel, die durch die Eruptionen ins All geschleudert werden. Sie werden durch komplexe Prozesse in der Sonnenatmosphäre beschleunigt und bewegen sich mit einer deutlich geringeren Geschwindigkeit als Licht. Ihre Geschwindigkeit ist auch nicht einheitlich, so dass von der Eruption auf der Sonne bis zum Eintreffen der Partikel auf der Erde zwischen einem und drei Tage vergehen können.

