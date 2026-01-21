|
Das Licht braucht von der Sonne zur
Erde acht Minuten, warum benötigen solare Eruptionen länger?
Gewaltige Eruptionen von der Sonne können, wenn sie die Erde treffen, für
eindrucksvolle Polarlichter sorgen, wie sie Anfang der Woche in großen Teilen
Deutschlands zu sehen waren. Für die Polarlichter verantwortlich ist jedoch
nicht elektromagnetische Strahlung, sondern geladene Partikel, die durch die
Eruptionen ins All geschleudert werden. Sie werden durch komplexe Prozesse in
der Sonnenatmosphäre beschleunigt und bewegen sich mit einer deutlich geringeren
Geschwindigkeit als Licht. Ihre Geschwindigkeit ist auch nicht einheitlich, so
dass von der Eruption auf der Sonne bis zum Eintreffen der Partikel auf der Erde
zwischen einem und drei Tage vergehen können. (ds / 21. Januar
2026)
Haben Sie auch eine Frage? Frag
astronews.com.
