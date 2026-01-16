|
|
Was geschieht, wenn Dunkle Materie in
das Gravitationsfeld eines Schwarzen Lochs und in dessen Ereignishorizont gerät?
Was Dunkle Materie ist, weiß man noch nicht. Aber man kennt ihre wesentliche
Eigenschaft: Sie wechselwirkt mit ihrer Umgebung nur durch ihre gravitative
Wirkung. Es besteht also kein Grund, warum ein Teilchen Dunkler Materie nicht
von einem Schwarzen Loch angezogen und auch dessen Ereignishorizont überqueren
sollte. Das Dunkle-Materie-Teilchen würde dann die Masse des Schwarzen Lochs
erhöhen. Hier sollte es keinen Unterschied zu normaler Materie geben. (ds / 16. Januar
2026)
Haben Sie auch eine Frage? Frag
astronews.com.
|
|