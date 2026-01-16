Was geschieht, wenn Dunkle Materie in das Gravitationsfeld eines Schwarzen Lochs und in dessen Ereignishorizont gerät?

Was Dunkle Materie ist, weiß man noch nicht. Aber man kennt ihre wesentliche Eigenschaft: Sie wechselwirkt mit ihrer Umgebung nur durch ihre gravitative Wirkung. Es besteht also kein Grund, warum ein Teilchen Dunkler Materie nicht von einem Schwarzen Loch angezogen und auch dessen Ereignishorizont überqueren sollte. Das Dunkle-Materie-Teilchen würde dann die Masse des Schwarzen Lochs erhöhen. Hier sollte es keinen Unterschied zu normaler Materie geben.



Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.