Wie ist der Missionsverlauf der Mission
Artemis II?
Im Rahmen von Artemis II sollen - nach über einem halben Jahrhundert
- erstmals wieder Menschen zum Mond fliegen. Allerdings werden sie den Mond nur
umrunden, eine Landung ist erst im Rahmen der Mission Artemis III
geplant. Artemis II folgt in gewisser Weise dem Verlauf der Mission
Artemis I, bei der noch keine Menschen an Bord waren: Nach einigen Tests im
Erdorbit soll die Orion-Kapsel zum Mond, um den Mond herum und dann wieder
zurück zur Erde fliegen. Ein Einschwenken in einen Mondorbit ist nicht
vorgesehen. Die Grafik oben zeigt den von der NASA geplanten Missionsverlauf.
Der Start wird frühestens in rund einem Monat erfolgen. Insgesamt soll die
Mission rund zehn Tage dauern. (ds / Bild: NASA / 15. Januar
2026)
