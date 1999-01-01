Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie ist der Missionsverlauf der Mission Artemis II? Im Rahmen von Artemis II sollen - nach über einem halben Jahrhundert - erstmals wieder Menschen zum Mond fliegen. Allerdings werden sie den Mond nur umrunden, eine Landung ist erst im Rahmen der Mission Artemis III geplant. Artemis II folgt in gewisser Weise dem Verlauf der Mission Artemis I, bei der noch keine Menschen an Bord waren: Nach einigen Tests im Erdorbit soll die Orion-Kapsel zum Mond, um den Mond herum und dann wieder zurück zur Erde fliegen. Ein Einschwenken in einen Mondorbit ist nicht vorgesehen. Die Grafik oben zeigt den von der NASA geplanten Missionsverlauf. Der Start wird frühestens in rund einem Monat erfolgen. Insgesamt soll die Mission rund zehn Tage dauern.

