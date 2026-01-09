Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum entstehen bei der Sternentstehung hauptsächlich Doppel- und Mehrfachsysteme? Zu erforschen, wie genau Sterne entstehen, ist nicht ganz einfach: Die Prozesse der Sternentstehung laufen in der Regel im Inneren von dichten Staubkokons ab und lassen sich im sichtbaren Bereich des Lichts nicht verfolgen. Die Forschung muss somit auf anderen Wellenlängen ausweichen, um diese stellaren Kinderstuben zu erforschen. Außerdem ist jeder Blick auf ein solches Sternentstehungsgebiet nur eine Momentaufnahme eines Prozesses, der sehr viel länger dauert, als das Leben eines Wissenschaftlers oder einer Wissenschaftlerin. Man muss sich also mit Modellen behelfen, die die Prozesse im Inneren dieser Gas- und Staubwolken so gut es geht simulieren und die entsprechenden Ergebnisse dann mit aktuellen Beobachtungen zum jeweiligen Modellzeitpunkt vergleichen. Auf diese Weise hat man in der Tat festgestellt, dass sehr viele, wenn nicht sogar alle Sterne als Doppel- oder Mehrfachsysteme entstehen dürften. Einige Sterne verlieren ihre Partner dann im Laufe der Zeit, so dass sie heute nur noch als Einzelstern in Erscheinung treten - wie etwa unsere Sonne. In den Modellen ist zu verfolgen, wie große Gaswolken fragmentieren und sich einzelne Fragmente zu immer dichteren, oft eiförmigen Gebilden zusammenballen. Rechnungen deuten darauf hin, dass sich in diesen stellaren "Kokons" dann in der Regel zwei Sterne bilden. Die genauen Prozesse sind aber Gegenstand aktueller Forschung, so dass mit modernen Computern und den neuen Beobachtungsmöglichkeiten in Zukunft noch tiefere Einblicke in die Entstehungsgeschichte der Sterne zu erwarten sind.

