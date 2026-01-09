Anzeige
 Home  |  Nachrichten  | Frag astronews.com  | Bild des Tages  |  Kalender  | Glossar  |  Links  | Forum  | Über uns    
astronews.com  
Frag astronews.com
astronews.com
astronews.com

Der deutschsprachige Onlinedienst für Astronomie, Astrophysik und Raumfahrt
Home  : Frag astronews.com  : Fragen : Antwort
----------
Warum entstehen bei der Sternentstehung hauptsächlich Doppel- und Mehrfachsysteme?

Zu erforschen, wie genau Sterne entstehen, ist nicht ganz einfach: Die Prozesse der Sternentstehung laufen in der Regel im Inneren von dichten Staubkokons ab und lassen sich im sichtbaren Bereich des Lichts nicht verfolgen. Die Forschung muss somit auf anderen Wellenlängen ausweichen, um diese stellaren Kinderstuben zu erforschen. Außerdem ist jeder Blick auf ein solches Sternentstehungsgebiet nur eine Momentaufnahme eines Prozesses, der sehr viel länger dauert, als das Leben eines Wissenschaftlers oder einer Wissenschaftlerin.

Man muss sich also mit Modellen behelfen, die die Prozesse im Inneren dieser Gas- und Staubwolken so gut es geht simulieren und die entsprechenden Ergebnisse dann mit aktuellen Beobachtungen zum jeweiligen Modellzeitpunkt vergleichen. Auf diese Weise hat man in der Tat festgestellt, dass sehr viele, wenn nicht sogar alle Sterne als Doppel- oder Mehrfachsysteme entstehen dürften. Einige Sterne verlieren ihre Partner dann im Laufe der Zeit, so dass sie heute nur noch als Einzelstern in Erscheinung treten - wie etwa unsere Sonne.

In den Modellen ist zu verfolgen, wie große Gaswolken fragmentieren und sich einzelne Fragmente zu immer dichteren, oft eiförmigen Gebilden zusammenballen. Rechnungen deuten darauf hin, dass sich in diesen stellaren "Kokons" dann in der Regel zwei Sterne bilden. Die genauen Prozesse sind aber Gegenstand aktueller Forschung, so dass mit modernen Computern und den neuen Beobachtungsmöglichkeiten in Zukunft noch tiefere Einblicke in die Entstehungsgeschichte der Sterne zu erwarten sind.  (ds/9. Januar 2026)

Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.

In sozialen Netzwerken empfehlen
|
Anzeige
astronews.com ist mir was wert
Unterstützung mit Paypal Flattr this [Konto]
[Unterstützen Sie diese Seite durch eine freiwillige Zahlung | mehr Informationen]
Frag astronews.com
 
Ihre Frage an astronews.com
 
Archivierte Fragen
Erde | Mond | Sonne | Planeten | Asteroiden und Kometen | Raumfahrt | Universum | Sterne, Galaxien und exotische Objekte | Astronomische Grundbegriffe und Methoden | Physik | diversen anderen Themen
 
Folgen Sie astronews.com
Mastodon facebook twitter RSS-Feeds
[mehr über soziale Netzwerke | mehr über RSS-Feeds | Newsletter bestellen]
 
Anzeige
astronews.com 
Nachrichten Forschung | Raumfahrt | Sonnensystem | Teleskope | Amateurastronomie
Übersicht | Alle Schlagzeilen des Monats | Missionen | Archiv
Weitere Angebote Frag astronews.com | Forum | Bild des Tages | Newsletter
Kalender Sternenhimmel | Startrampe | Fernsehsendungen | Veranstaltungen
Nachschlagen AstroGlossar | AstroLinks
Info RSS-Feeds | Soziale Netzwerke | astronews.com ist mir was wert | Werbung | Kontakt | Suche
Impressum | Nutzungsbedingungen | Datenschutzerklärung | Cookie-Einstellungen
     ^ Copyright Stefan Deiters und/oder Lieferanten 1999-2023. Alle Rechte vorbehalten.  W3C
Diese Website wird auf einem Server in der EU gehostet.