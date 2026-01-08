Anzeige
Warum hat man nach dem großen Erfolg der Voyager-Mission nicht eine ähnliche Mission mit moderner Technik gestartet?

Im Rahmen der Voyager-Mission sollten die Planeten Jupiter und Saturn und - wenn möglich - auch Uranus und Neptun während eines Vorbeiflugs erforscht werden. Jupiter und Saturn wurde in den vergangenen Jahrzehnten von weiteren Sonden besucht, auch für die Zukunft sind hier Missionen geplant.

Eine Mission wie die der beiden Voyager ist aktuell gar nicht möglich: Dass eine Sonde gleich an vier Planeten vorbeifliegen, also eine "Grand Tour" durch das Sonnensystem machen konnte, machte eine bestimmte Stellung der Planeten möglich, die es erlaubte, dass die Sonde energiesparend von einem Planeten zum nächsten gelangen konnte. Das nächste Mal wird es allerdings im Jahr 2148 eine solche Konstellation der Planeten geben.  (ds/8. Januar 2026)

