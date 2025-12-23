|
Was bedeutet es, wenn gesagt wird, dass
ein kosmisches Objekt in [OIII] leuchtet?
Als [OIII] wird die Strahlung von doppelt-ionisiertem Sauerstoff bezeichnet,
also eines Sauerstoffatoms, dem zwei Elektronen fehlen. Die Strahlung liegt bei
einer Wellenlänge von 500,7 nm und 495,9 nm. Bevor man diese Strahlung, die
zunächst im Spektrum von Planetarischen Nebeln entdeckt wurde, Sauerstoffionen
zuordnen konnte, glaubte man ein neues Element entdeckt zu haben und nannte es
vorläufig Nebulium.
Wenn ein Objekt Strahlung in diesem Bereich aussendet, lässt sich mit
speziellen [OIII]-Filtern diese Strahlung herausfiltern (und andere, störende
Strahlung gezielt ausblenden). So lassen sich auch unter schwierigen
Beobachtungsbedingungen Strukturen herausarbeiten, die sonst nicht so leicht
sichtbar zu machen sind.
(ds/23. Dezember
2025)
