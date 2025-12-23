Was bedeutet es, wenn gesagt wird, dass ein kosmisches Objekt in [OIII] leuchtet?

Als [OIII] wird die Strahlung von doppelt-ionisiertem Sauerstoff bezeichnet, also eines Sauerstoffatoms, dem zwei Elektronen fehlen. Die Strahlung liegt bei einer Wellenlänge von 500,7 nm und 495,9 nm. Bevor man diese Strahlung, die zunächst im Spektrum von Planetarischen Nebeln entdeckt wurde, Sauerstoffionen zuordnen konnte, glaubte man ein neues Element entdeckt zu haben und nannte es vorläufig Nebulium.

Wenn ein Objekt Strahlung in diesem Bereich aussendet, lässt sich mit speziellen [OIII]-Filtern diese Strahlung herausfiltern (und andere, störende Strahlung gezielt ausblenden). So lassen sich auch unter schwierigen Beobachtungsbedingungen Strukturen herausarbeiten, die sonst nicht so leicht sichtbar zu machen sind.



Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.