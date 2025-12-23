Anzeige
 Home  |  Nachrichten  | Frag astronews.com  | Bild des Tages  |  Kalender  | Glossar  |  Links  | Forum  | Über uns    
astronews.com  
Frag astronews.com
astronews.com
astronews.com

Der deutschsprachige Onlinedienst für Astronomie, Astrophysik und Raumfahrt
Home  : Frag astronews.com  : Fragen : Antwort
----------
Was bedeutet es, wenn gesagt wird, dass ein kosmisches Objekt in [OIII] leuchtet?

Als [OIII] wird die Strahlung von doppelt-ionisiertem Sauerstoff bezeichnet, also eines Sauerstoffatoms, dem zwei Elektronen fehlen. Die Strahlung liegt bei einer Wellenlänge von 500,7 nm und 495,9 nm. Bevor man diese Strahlung, die zunächst im Spektrum von Planetarischen Nebeln entdeckt wurde, Sauerstoffionen zuordnen konnte, glaubte man ein neues Element entdeckt zu haben und nannte es vorläufig Nebulium.

Wenn ein Objekt Strahlung in diesem Bereich aussendet, lässt sich mit speziellen [OIII]-Filtern diese Strahlung herausfiltern (und andere, störende Strahlung gezielt ausblenden). So lassen sich auch unter schwierigen Beobachtungsbedingungen Strukturen herausarbeiten, die sonst nicht so leicht sichtbar zu machen sind. (ds/23. Dezember 2025)

Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.

In sozialen Netzwerken empfehlen
|
Anzeige
astronews.com ist mir was wert
Unterstützung mit Paypal Flattr this [Konto]
[Unterstützen Sie diese Seite durch eine freiwillige Zahlung | mehr Informationen]
Frag astronews.com
 
Ihre Frage an astronews.com
 
Archivierte Fragen
Erde | Mond | Sonne | Planeten | Asteroiden und Kometen | Raumfahrt | Universum | Sterne, Galaxien und exotische Objekte | Astronomische Grundbegriffe und Methoden | Physik | diversen anderen Themen
 
Folgen Sie astronews.com
Mastodon facebook twitter RSS-Feeds
[mehr über soziale Netzwerke | mehr über RSS-Feeds | Newsletter bestellen]
 
Anzeige
astronews.com 
Nachrichten Forschung | Raumfahrt | Sonnensystem | Teleskope | Amateurastronomie
Übersicht | Alle Schlagzeilen des Monats | Missionen | Archiv
Weitere Angebote Frag astronews.com | Forum | Bild des Tages | Newsletter
Kalender Sternenhimmel | Startrampe | Fernsehsendungen | Veranstaltungen
Nachschlagen AstroGlossar | AstroLinks
Info RSS-Feeds | Soziale Netzwerke | astronews.com ist mir was wert | Werbung | Kontakt | Suche
Impressum | Nutzungsbedingungen | Datenschutzerklärung | Cookie-Einstellungen
     ^ Copyright Stefan Deiters und/oder Lieferanten 1999-2023. Alle Rechte vorbehalten.  W3C
Diese Website wird auf einem Server in der EU gehostet.