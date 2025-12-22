|
Hatte die geringere Schwerkraft auf dem
Mond Einfluss auf die Gesundheit der Apollo-Astronauten?
Grundsätzlich bilden sich bei geringerer Schwerkraft Muskeln zurück und auch
bei der Verteilung von Flüssigkeiten im Körper kann es - insbesondere wenn die
Schwerkraft ganz fehlt - zu Veränderungen kommen. Die Apollo-Astronauten waren
allerdings nur sehr kurz auf dem Mond, so dass es hier kaum zu gesundheitlichen
Problemen durch die geringere Anziehungskraft kommen konnte.
