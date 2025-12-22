Hatte die geringere Schwerkraft auf dem Mond Einfluss auf die Gesundheit der Apollo-Astronauten?

Grundsätzlich bilden sich bei geringerer Schwerkraft Muskeln zurück und auch bei der Verteilung von Flüssigkeiten im Körper kann es - insbesondere wenn die Schwerkraft ganz fehlt - zu Veränderungen kommen. Die Apollo-Astronauten waren allerdings nur sehr kurz auf dem Mond, so dass es hier kaum zu gesundheitlichen Problemen durch die geringere Anziehungskraft kommen konnte.



