Stimmt es, dass das James Webb Space Telescope eine so gute Auflösung hat, dass es von der Erde aus eine Biene auf dem Mond erkennen könnte?

Nein, das schafft auch James Webb nicht. Das Teleskop kann Details in der Größe einer 2-Euro-Cent-Münze in einer Entfernung von rund 40 Kilometern erkennen. Von der NASA gibt es aber tatsächlich einen Vergleich mit einer Hummel (englisch "Bumblebee") und dem Mond: James Webbs Empfindlichkeit im Infraroten ist so groß, dass das Teleskop die Wärmesignatur einer Hummel erkennen könnte, selbst wenn diese so weit entfernt ist wie die Erde vom Mond.



