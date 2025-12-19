|
Stimmt es, dass das James Webb Space
Telescope eine so gute Auflösung hat, dass es von der Erde aus eine Biene auf
dem Mond erkennen könnte?
Nein, das schafft auch James Webb nicht. Das Teleskop kann Details
in der Größe einer 2-Euro-Cent-Münze in einer Entfernung von rund 40 Kilometern
erkennen. Von der NASA gibt es aber tatsächlich einen Vergleich mit einer Hummel
(englisch "Bumblebee") und dem Mond: James Webbs Empfindlichkeit im
Infraroten ist so groß, dass das Teleskop die Wärmesignatur einer Hummel
erkennen könnte, selbst wenn diese so weit entfernt ist wie die Erde vom Mond. (ds/19. Dezember
2025)
Haben Sie auch eine Frage? Frag
astronews.com.
