Warum sind Mondmeteoriten nicht magnetisch? Die große Mehrzahl der Meteoriten, die man auf der Erde findet, sind magnetisch. Das liegt an ihrem Gehalt an Eisen und Nickel. Eine Ausnahme bilden aber beispielsweise Mondmeteoriten, also Brocken, die durch einen Einschlag auf dem Mond von der Mondoberfläche weggesprengt und auf die Erde gelangt sind. Sie bestehen fast ausschließlich aus Gesteinsmineralien, gleichen irdischem Gestein und enthalten damit praktisch keine magnetischen Elemente.

