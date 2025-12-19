|
|
Warum sind Mondmeteoriten nicht
magnetisch?
Die große Mehrzahl der Meteoriten, die man auf der Erde findet, sind
magnetisch. Das liegt an ihrem Gehalt an Eisen und Nickel. Eine Ausnahme bilden
aber beispielsweise Mondmeteoriten, also Brocken, die durch einen Einschlag auf
dem Mond von der Mondoberfläche weggesprengt und auf die Erde gelangt sind. Sie
bestehen fast ausschließlich aus Gesteinsmineralien, gleichen irdischem Gestein
und enthalten damit praktisch keine magnetischen Elemente. (ds/19. Dezember
2025)
|
|