|
|
Könnte es im nichtbeobachtbaren Teil
des Universums nicht Objekte geben, die älter sind als 13,8 Milliarden Jahre?
Dass wir nirgendwo Objekte gefunden haben, die älter sind als 13,8 Milliarden
Jahre ist nur ein Hinweis darauf, wie alt unser Universum ist. Es ist quasi eine
unabhängige Bestätigung einer viel genaueren Bestimmung des Weltalters mithilfe
verschiedener Beobachtungen und von kosmologischen Modellen. Und diese ergeben
recht präzise ein Alter des Universums von 13,8 Milliarden Jahren. Dieses Alter
gilt dann für das gesamte Universum und nicht nur für den von uns beobachtbaren
Teil. Nach unserem aktuellen Verständnis ist somit die Antwort auf die Frage:
nein. (ds/17. Dezember
2025)
Haben Sie auch eine Frage? Frag
astronews.com.
|
|