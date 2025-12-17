Könnte es im nichtbeobachtbaren Teil des Universums nicht Objekte geben, die älter sind als 13,8 Milliarden Jahre?

Dass wir nirgendwo Objekte gefunden haben, die älter sind als 13,8 Milliarden Jahre ist nur ein Hinweis darauf, wie alt unser Universum ist. Es ist quasi eine unabhängige Bestätigung einer viel genaueren Bestimmung des Weltalters mithilfe verschiedener Beobachtungen und von kosmologischen Modellen. Und diese ergeben recht präzise ein Alter des Universums von 13,8 Milliarden Jahren. Dieses Alter gilt dann für das gesamte Universum und nicht nur für den von uns beobachtbaren Teil. Nach unserem aktuellen Verständnis ist somit die Antwort auf die Frage: nein.



