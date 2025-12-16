|
Könnte die Rotation der Venus
irgendwann stoppen oder sich sogar umkehren?
Die Venus dreht sich äußerst langsam um die eigene Achse: Für eine komplette
Umdrehung benötigt sie etwas mehr als 243 Tage. Neuere Untersuchungen deuten
zudem darauf hin, dass die Tageslänge nicht wirklich konstant ist. Die Rotation
um die eigene Achse scheint von Sonne, anderen Planeten und auch von der dicken
Atmosphäre beeinflusst zu werden. Die dicke Atmosphäre könnte auch der Grund
sein, warum die Venus nicht etwa in gebundener Rotation um die Sonne kreist.
Auch wenn die Rotation veränderlich ist, scheint eines sicher: Stoppen oder
sich gar umdrehen wird die Drehung um die eigene Achse der Venus nicht -
zumindest nicht ohne äußere Einflüsse, wie beispielsweise durch den Einschlag
eines großen Objektes. (ds/16. Dezember
2025)
