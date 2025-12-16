Anzeige
Könnte die Rotation der Venus irgendwann stoppen oder sich sogar umkehren?

Die Venus dreht sich äußerst langsam um die eigene Achse: Für eine komplette Umdrehung benötigt sie etwas mehr als 243 Tage. Neuere Untersuchungen deuten zudem darauf hin, dass die Tageslänge nicht wirklich konstant ist. Die Rotation um die eigene Achse scheint von Sonne, anderen Planeten und auch von der dicken Atmosphäre beeinflusst zu werden. Die dicke Atmosphäre könnte auch der Grund sein, warum die Venus nicht etwa in gebundener Rotation um die Sonne kreist.

Auch wenn die Rotation veränderlich ist, scheint eines sicher: Stoppen oder sich gar umdrehen wird die Drehung um die eigene Achse der Venus nicht - zumindest nicht ohne äußere Einflüsse, wie beispielsweise durch den Einschlag eines großen Objektes.  (ds/16. Dezember 2025)

