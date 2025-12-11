Was ist kosmischer Staub?

Als "kosmischen Staub" bezeichnet man zunächst einmal Staub, der sich im Weltraum befindet. Er kann nur aus wenigen Molekülen bestehen oder aber eine Größe erreichen, bei der das Staubkorn bereits als Mikrometeoroid bezeichnet wird. Um was es sich bei dem Staub genau handelt, ist abhängig davon, woher dieser Staub stammt. Man unterscheidet interplanetaren Staub, der etwa für das Zodiakallicht verantwortlich ist, interstellaren Staub und sogar intergalaktischen Staub.

Kosmischer Staub kann komplexe organische Verbindungen enthalten oder auch aus einfachen Mineralien bestehen. Er wird von Riesensternen ins All geblasen, kann durch Kollisionen von Asteroiden oder durch "Ausgasungen" von Kometen entstehen.



