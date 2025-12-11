|
Was ist kosmischer Staub?
Als "kosmischen Staub" bezeichnet man zunächst einmal Staub, der sich im
Weltraum befindet. Er kann nur aus wenigen Molekülen bestehen oder aber eine
Größe erreichen, bei der das Staubkorn bereits als Mikrometeoroid bezeichnet
wird. Um was es sich bei dem Staub genau handelt, ist abhängig davon, woher
dieser Staub stammt. Man unterscheidet interplanetaren Staub, der etwa für das
Zodiakallicht verantwortlich ist, interstellaren Staub und sogar
intergalaktischen Staub.
Kosmischer Staub kann komplexe organische Verbindungen enthalten oder
auch aus einfachen Mineralien bestehen. Er wird von Riesensternen ins All
geblasen, kann durch Kollisionen von Asteroiden oder durch "Ausgasungen" von
Kometen entstehen. (ds/11. Dezember
2025)
