|
|
Überlagern sich die gravitativen
Einflussbereiche von Himmelskörpern im Weltraum nicht?
Das tun sie natürlich und das macht die Berechnungen auch komplizierter je
genauer sie sein müssen. Natürlich nimmt der Einfluss mit zunehmender Entfernung
ab, aber gerade massereiche Objekte können für exakte Ergebnisse noch immer von
Bedeutung sein. So hat man ja beispielsweise den Planeten Neptun dadurch
entdeckt, dass Unregelmäßigkeiten in der Bahn von Uranus aufgefallen waren.
(ds/10. Dezember
2025)
Haben Sie auch eine Frage? Frag
astronews.com.
|
|