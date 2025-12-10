Überlagern sich die gravitativen Einflussbereiche von Himmelskörpern im Weltraum nicht?

Das tun sie natürlich und das macht die Berechnungen auch komplizierter je genauer sie sein müssen. Natürlich nimmt der Einfluss mit zunehmender Entfernung ab, aber gerade massereiche Objekte können für exakte Ergebnisse noch immer von Bedeutung sein. So hat man ja beispielsweise den Planeten Neptun dadurch entdeckt, dass Unregelmäßigkeiten in der Bahn von Uranus aufgefallen waren.



