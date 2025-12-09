|
Gibt es auf der Venusoberfläche
Regionen, in denen zeitweise habitable Temperaturen herrschen?
Die Venus dreht sich extrem langsam um die eigene Achse. Das brachte den
Fragesteller auf eine Idee: Wenn man sich vor Tagesanbruch so bewegt, dass man
immer auf der Nachtseite bleibt, könnten die Temperaturen doch vielleicht
erträglich bleiben. Die Idee ist charmant, scheitert aber an einem
entscheidenden Sachverhalt: Auf der Venus ist es durch einen intensiven
Treibhauseffekt mit über 450 Grad Celsius extrem heiß - und dies überall auf der
Oberfläche. Die Sonne erreicht die Oberfläche nämlich gar nicht direkt und in
der höheren Atmosphäre herrschen oft extreme Winde. So ist es egal, ob man sich
auf der Venusoberfläche auf der Tag- oder Nachtseite befindet, die Temperaturen
bleiben immer gleich hoch.
(ds/9. Dezember
2025)
