Anzeige
 Home  |  Nachrichten  | Frag astronews.com  | Bild des Tages  |  Kalender  | Glossar  |  Links  | Forum  | Über uns    
astronews.com  
Frag astronews.com
astronews.com
astronews.com

Der deutschsprachige Onlinedienst für Astronomie, Astrophysik und Raumfahrt
Home  : Frag astronews.com  : Fragen : Antwort
----------
Gibt es auf der Venusoberfläche Regionen, in denen zeitweise habitable Temperaturen herrschen?

Die Venus dreht sich extrem langsam um die eigene Achse. Das brachte den Fragesteller auf eine Idee: Wenn man sich vor Tagesanbruch so bewegt, dass man immer auf der Nachtseite bleibt, könnten die Temperaturen doch vielleicht erträglich bleiben. Die Idee ist charmant, scheitert aber an einem entscheidenden Sachverhalt: Auf der Venus ist es durch einen intensiven Treibhauseffekt mit über 450 Grad Celsius extrem heiß - und dies überall auf der Oberfläche. Die Sonne erreicht die Oberfläche nämlich gar nicht direkt und in der höheren Atmosphäre herrschen oft extreme Winde. So ist es egal, ob man sich auf der Venusoberfläche auf der Tag- oder Nachtseite befindet, die Temperaturen bleiben immer gleich hoch. (ds/9. Dezember 2025)

Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.

In sozialen Netzwerken empfehlen
|
Anzeige
astronews.com ist mir was wert
Unterstützung mit Paypal Flattr this [Konto]
[Unterstützen Sie diese Seite durch eine freiwillige Zahlung | mehr Informationen]
Frag astronews.com
 
Ihre Frage an astronews.com
 
Archivierte Fragen
Erde | Mond | Sonne | Planeten | Asteroiden und Kometen | Raumfahrt | Universum | Sterne, Galaxien und exotische Objekte | Astronomische Grundbegriffe und Methoden | Physik | diversen anderen Themen
 
Folgen Sie astronews.com
Mastodon facebook twitter RSS-Feeds
[mehr über soziale Netzwerke | mehr über RSS-Feeds | Newsletter bestellen]
 
Anzeige
astronews.com 
Nachrichten Forschung | Raumfahrt | Sonnensystem | Teleskope | Amateurastronomie
Übersicht | Alle Schlagzeilen des Monats | Missionen | Archiv
Weitere Angebote Frag astronews.com | Forum | Bild des Tages | Newsletter
Kalender Sternenhimmel | Startrampe | Fernsehsendungen | Veranstaltungen
Nachschlagen AstroGlossar | AstroLinks
Info RSS-Feeds | Soziale Netzwerke | astronews.com ist mir was wert | Werbung | Kontakt | Suche
Impressum | Nutzungsbedingungen | Datenschutzerklärung | Cookie-Einstellungen
     ^ Copyright Stefan Deiters und/oder Lieferanten 1999-2023. Alle Rechte vorbehalten.  W3C
Diese Website wird auf einem Server in der EU gehostet.