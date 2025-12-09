Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Gibt es auf der Venusoberfläche Regionen, in denen zeitweise habitable Temperaturen herrschen? Die Venus dreht sich extrem langsam um die eigene Achse. Das brachte den Fragesteller auf eine Idee: Wenn man sich vor Tagesanbruch so bewegt, dass man immer auf der Nachtseite bleibt, könnten die Temperaturen doch vielleicht erträglich bleiben. Die Idee ist charmant, scheitert aber an einem entscheidenden Sachverhalt: Auf der Venus ist es durch einen intensiven Treibhauseffekt mit über 450 Grad Celsius extrem heiß - und dies überall auf der Oberfläche. Die Sonne erreicht die Oberfläche nämlich gar nicht direkt und in der höheren Atmosphäre herrschen oft extreme Winde. So ist es egal, ob man sich auf der Venusoberfläche auf der Tag- oder Nachtseite befindet, die Temperaturen bleiben immer gleich hoch.

Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.