|
|
Wieso ist man so sicher, dass das
Universum 13,8 Milliarden Jahre alt ist?
Die beste und genaueste Abschätzung des Alters des Universums hat mit dessen
Expansion zu tun: Früher war unser Universum kleiner und hatte eine höhere
Temperatur. Wenn man immer weiter in die Vergangenheit zurückgeht, gelangt man
irgendwann zum sogenannten Urknall. Hier war das Universum extrem heiß und auf
sehr kleinem Raum vereint.
Nach der Allgemeinen Relativitätstheorie gibt einen Zusammenhang zwischen dem
Alter des Universum und seiner Entwicklung im Laufe der Zeit. Wenn wir Alter und
Entwicklung messen, erhalten wir aus der Theorie Informationen über die
Zusammensetzung des Universums und andere Eigenschaften. Diese Eigenschaften
lassen sich beobachten, so dass wir umgekehrt aus den Beobachtungen mithilfe der
Theorie auf das Alter des Universums schließen können. Zu diesen Beobachtungen
zählt etwa die Kartierung der kosmischen Hintergrundstrahlung, die Messung der
Expansion des Universums, usw. Man kommt so auf ein Alter von 13,8 Milliarden
Jahre.
Es gibt noch eine andere, davon komplett unabhängige Methode: Man sucht nach
den ältesten Objekten im Universum, etwa nach uralten Sternen in
Kugelsternhaufen. Man findet hier Objekte, die etwas mehr als 13 Milliarden
Jahre alt sind, allerdings nichts was wesentlich älter ist.
(ds/8. Dezember
2025)
Haben Sie auch eine Frage? Frag
astronews.com.
|
|