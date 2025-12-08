Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wieso ist man so sicher, dass das Universum 13,8 Milliarden Jahre alt ist? Die beste und genaueste Abschätzung des Alters des Universums hat mit dessen Expansion zu tun: Früher war unser Universum kleiner und hatte eine höhere Temperatur. Wenn man immer weiter in die Vergangenheit zurückgeht, gelangt man irgendwann zum sogenannten Urknall. Hier war das Universum extrem heiß und auf sehr kleinem Raum vereint. Nach der Allgemeinen Relativitätstheorie gibt einen Zusammenhang zwischen dem Alter des Universum und seiner Entwicklung im Laufe der Zeit. Wenn wir Alter und Entwicklung messen, erhalten wir aus der Theorie Informationen über die Zusammensetzung des Universums und andere Eigenschaften. Diese Eigenschaften lassen sich beobachten, so dass wir umgekehrt aus den Beobachtungen mithilfe der Theorie auf das Alter des Universums schließen können. Zu diesen Beobachtungen zählt etwa die Kartierung der kosmischen Hintergrundstrahlung, die Messung der Expansion des Universums, usw. Man kommt so auf ein Alter von 13,8 Milliarden Jahre. Es gibt noch eine andere, davon komplett unabhängige Methode: Man sucht nach den ältesten Objekten im Universum, etwa nach uralten Sternen in Kugelsternhaufen. Man findet hier Objekte, die etwas mehr als 13 Milliarden Jahre alt sind, allerdings nichts was wesentlich älter ist.

