|
Was ist elektromagnetische Strahlung?
Als elektromagnetische Strahlung bezeichnet man den Energietransport durch
elektromagnetische Wellen, also Wellen aus gekoppelten elektrischen und
magnetischen Feldern. Sie benötigen, anders als Schallwellen, kein Medium, um
sich ausbreiten zu können. Deswegen können sich elektromagnetische Wellen auch
durch ein Vakuum ausbreiten, Schallwellen (wie etwa Geräusche) aber nicht.
Je nach Wellenlänge hat man es mit unterschiedlichen Formen der
elektromagnetischen Strahlung zu tun. Der bekannteste Bereich der
elektromagnetischen Strahlung ist das sichtbare Licht. Allen Formen ist
gemeinsam, dass sie sich maximal mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten.
(ds/4. Dezember
2025)
