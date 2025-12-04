Was ist elektromagnetische Strahlung?

Als elektromagnetische Strahlung bezeichnet man den Energietransport durch elektromagnetische Wellen, also Wellen aus gekoppelten elektrischen und magnetischen Feldern. Sie benötigen, anders als Schallwellen, kein Medium, um sich ausbreiten zu können. Deswegen können sich elektromagnetische Wellen auch durch ein Vakuum ausbreiten, Schallwellen (wie etwa Geräusche) aber nicht.

Je nach Wellenlänge hat man es mit unterschiedlichen Formen der elektromagnetischen Strahlung zu tun. Der bekannteste Bereich der elektromagnetischen Strahlung ist das sichtbare Licht. Allen Formen ist gemeinsam, dass sie sich maximal mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten.



