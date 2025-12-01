Warum haben Unterzwerge eine so hohe Oberflächentemperatur?

Es gibt eine Klasse von sogenannten Unterzwergen, die in der Tat eine sehr hohe Oberflächentemperatur aufweisen - sie können heißer sein als rund 10.000 Grad Celsius. Zum Vergleich: Die Sonnenoberfläche ist rund 5800 Grad Celsius heiß. Offenbar handelt es sich bei dieser Klasse von Sternen um Rote-Riesen-Sterne, die einen großen Teil ihrer Wasserstoffhülle verloren haben. Normalerweise fusioniert ein Stern im Roten-Riesen-Stadium Helium zu Kohlenstoff unter einer massereichen Wasserstoffschale.



