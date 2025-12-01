|
Warum haben Unterzwerge eine so hohe
Oberflächentemperatur?
Es gibt eine Klasse von sogenannten Unterzwergen, die in der Tat eine sehr
hohe Oberflächentemperatur aufweisen - sie können heißer sein als rund
10.000 Grad Celsius. Zum Vergleich: Die Sonnenoberfläche ist rund 5800 Grad
Celsius heiß. Offenbar handelt es sich bei dieser Klasse von Sternen um
Rote-Riesen-Sterne, die einen großen Teil ihrer Wasserstoffhülle verloren haben.
Normalerweise fusioniert ein Stern im Roten-Riesen-Stadium Helium zu Kohlenstoff
unter einer massereichen Wasserstoffschale.
(ds/1. Dezember
2025)
