Wie lange bräuchte man mit heutiger Technik, um die Voyager-Sonden einzuholen?

Das wäre eine sehr schwierige Aufgabe. Die Voyager-Sonden haben eine spezielle Konstellation im Sonnensystem genutzt und Vorbeischwungmanöver an mehreren Planeten vollführt. Sie bewegen sich aktuell mit einer Geschwindigkeit von 3,57 (Voyager 1) bzw. 3,22 (Voyager 2) Astronomischen Einheiten pro Jahr von der Sonne weg, legen also in einem Jahr mehr als das Dreifache der Entfernung der Erde von der Sonne zurück. Auf eine solche Geschwindigkeit muss man erst einmal kommen. Die wesentlich jüngere Sonde New Horizons hat eine Geschwindigkeit von "nur" 2,87 Astronomischen Einheit pro Jahr in Bezug auf die Sonne.

Sollte es aber - etwa durch Miniaturisierung - trotzdem gelingen, eine Sonde auf höhere Geschwindigkeiten zu beschleunigen, würde es angesichts der Zahlen Jahrzehnte dauern, bis die beiden Sonde wirklich eingeholt wären.



Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.