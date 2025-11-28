|
Wie lange bräuchte man mit heutiger
Technik, um die Voyager-Sonden einzuholen?
Das wäre eine sehr schwierige Aufgabe. Die Voyager-Sonden haben eine
spezielle Konstellation im Sonnensystem genutzt und Vorbeischwungmanöver an
mehreren Planeten vollführt. Sie bewegen sich aktuell mit einer Geschwindigkeit
von 3,57 (Voyager 1) bzw. 3,22 (Voyager 2) Astronomischen
Einheiten pro Jahr von der Sonne weg, legen also in einem Jahr mehr als das
Dreifache der Entfernung der Erde von der Sonne zurück. Auf eine solche
Geschwindigkeit muss man erst einmal kommen. Die wesentlich jüngere Sonde
New Horizons hat eine Geschwindigkeit von "nur" 2,87 Astronomischen Einheit
pro Jahr in Bezug auf die Sonne.
Sollte es aber - etwa durch Miniaturisierung - trotzdem gelingen, eine Sonde
auf höhere Geschwindigkeiten zu beschleunigen, würde es angesichts der Zahlen
Jahrzehnte dauern, bis die beiden Sonde wirklich eingeholt wären.
(ds/28. November
2025)
