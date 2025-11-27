Anzeige
Gibt es Hypothesen nach denen eine Überwindung der Lichtgeschwindigkeitsbeschränkung doch möglich ist?

Jede Theorie, die in der Physik aufgestellt wird, muss sich anhand von Beobachtungen verifizieren lassen. Die Relativitätstheorie von Albert Einstein hat sich hier bislang als außerordentlich robust erwiesen. Schon in seiner speziellen Relativitätstheorie ist die Lichtgeschwindigkeit eine zentrale Größe und wird als obere Geschwindigkeitsgrenze definiert. Dies gilt grundsätzlich auch in der allgemeinen Relativitätstheorie, so dass auch dort niemand schneller reisen kann als sich eine Lichtwelle fortbewegt. Bislang wurden diese Theorien immer wieder bestätigt und es man hat noch keine alternative Theorie gefunden, die besser funktioniert. Von daher gibt es keine seriösen Hypothesen, in denen wir schneller reisen können als das Licht. (ds/27. November 2025)

Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.

