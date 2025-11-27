|
Gibt es Hypothesen nach denen eine
Überwindung der Lichtgeschwindigkeitsbeschränkung doch möglich ist?
Jede Theorie, die in der Physik aufgestellt wird, muss sich anhand von
Beobachtungen verifizieren lassen. Die Relativitätstheorie von Albert Einstein
hat sich hier bislang als außerordentlich robust erwiesen. Schon in seiner
speziellen Relativitätstheorie ist die Lichtgeschwindigkeit eine zentrale Größe
und wird als obere Geschwindigkeitsgrenze definiert. Dies gilt grundsätzlich
auch in der allgemeinen Relativitätstheorie, so dass auch dort niemand schneller
reisen kann als sich eine Lichtwelle fortbewegt. Bislang wurden diese Theorien
immer wieder bestätigt und es man hat noch keine alternative Theorie gefunden,
die besser funktioniert. Von daher gibt es keine seriösen Hypothesen, in denen
wir schneller reisen können als das Licht. (ds/27. November
2025)
