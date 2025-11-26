|
Wann wäre eine astronautische Mission
zum Mars nach heutigem Stand frühestens möglich?
Die Frage wird immer wieder gern gestellt und lässt sich kaum seriös
beantworten. Die Frage ist nämlich immer, wie viel Geld man in so eine Mission
zu stecken bereit ist. Würde man eine ähnliche Kraftanstrengung unternehmen, wie
in den 1960er Jahren beim sogenannten "Wettlauf zum Mond", würde es sicherlich
deutlich schneller möglich sein als wenn die Mission als eine von vielen
vorbereitet wird. Aktuell geht aber niemand davon aus, dass ein Menschen vor
Ende des nächsten Jahrzehnts den Mars betreten wird - und auch dies wäre schon
schnell. (ds/26. November
2025)
