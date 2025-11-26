Wann wäre eine astronautische Mission zum Mars nach heutigem Stand frühestens möglich?

Die Frage wird immer wieder gern gestellt und lässt sich kaum seriös beantworten. Die Frage ist nämlich immer, wie viel Geld man in so eine Mission zu stecken bereit ist. Würde man eine ähnliche Kraftanstrengung unternehmen, wie in den 1960er Jahren beim sogenannten "Wettlauf zum Mond", würde es sicherlich deutlich schneller möglich sein als wenn die Mission als eine von vielen vorbereitet wird. Aktuell geht aber niemand davon aus, dass ein Menschen vor Ende des nächsten Jahrzehnts den Mars betreten wird - und auch dies wäre schon schnell.



