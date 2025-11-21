Anzeige
Gibt es einen nachweisbaren Zusammenhang zwischen der Position der Sonne auf ihrer Umlaufbahn um das galaktische Zentrum und dem Artensterben?

Die Sonne umrundet das galaktische Zentrum alle etwa 250 Millionen Jahre. Auf ihrer Bahn durchläuft die Sonne dabei auch immer wieder Regionen mit einer höheren Sterndichte, etwa die Spiralarme. Eine höhere Sterndichte könnte aber bedeuten, dass beispielsweise Objekte in den äußeren Regionen des Sonnensystems leichter gestört und so etwa ins innere Sonnensystem abgelenkt werden. Dies könnte zu einer höheren Rate von Asteroideneinschlägen führen, was wiederum für ein Artensterben auf der Erde sorgen könnte.

Ob es diesen Zusammenhang tatsächlich gibt, lässt sich bislang mit Sicherheit nicht sagen. Oft sind die Fehler bei der Datierung des Artensterbens bzw. der Position der Sonne im Sonnensystem zur entsprechenden Zeit so groß, dass man entweder einen Zusammenhang konstruieren kann oder eben auch nicht. Die Frage ist zudem, ob eine erhöhte Einschlagrate allein für das Aussterben verantwortlich sein kann. Selbst beim Aussterben der Dinosaurier wird ja diskutiert, ob der Einschlag nicht quasi nur der "Sargnagel" war, sich die Dinosaurier aber schon vorher auf dem absteigenden Ast befanden. Ob es also einen Einfluss des Umlaufs der Sonne um das galaktische Zentrum auf die Geschehnisse auf der Erde gab und - wenn ja - wie groß dieser war, ist noch offen. (ds/21. November 2025)

