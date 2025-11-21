|
|
Gibt es einen nachweisbaren
Zusammenhang zwischen der Position der Sonne auf ihrer Umlaufbahn um das
galaktische Zentrum und dem Artensterben?
Die Sonne umrundet das galaktische Zentrum alle etwa 250 Millionen Jahre. Auf
ihrer Bahn durchläuft die Sonne dabei auch immer wieder Regionen mit einer
höheren Sterndichte, etwa die Spiralarme. Eine höhere Sterndichte könnte aber
bedeuten, dass beispielsweise Objekte in den äußeren Regionen des Sonnensystems
leichter gestört und so etwa ins innere Sonnensystem abgelenkt werden. Dies
könnte zu einer höheren Rate von Asteroideneinschlägen führen, was wiederum für
ein Artensterben auf der Erde sorgen könnte.
Ob es diesen Zusammenhang tatsächlich gibt, lässt sich bislang mit Sicherheit
nicht sagen. Oft sind die Fehler bei der Datierung des Artensterbens bzw. der
Position der Sonne im Sonnensystem zur entsprechenden Zeit so groß, dass man
entweder einen Zusammenhang konstruieren kann oder eben auch nicht. Die Frage
ist zudem, ob eine erhöhte Einschlagrate allein für das Aussterben
verantwortlich sein kann. Selbst beim Aussterben der Dinosaurier wird ja
diskutiert, ob der Einschlag nicht quasi nur der "Sargnagel" war, sich die
Dinosaurier aber schon vorher auf dem absteigenden Ast befanden. Ob es also
einen Einfluss des Umlaufs der Sonne um das galaktische Zentrum auf die
Geschehnisse auf der Erde gab und - wenn ja - wie groß dieser war, ist noch
offen.
(ds/21. November
2025)
Haben Sie auch eine Frage? Frag
astronews.com.
|
|