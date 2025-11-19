Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Was ist schlimmer - ein Asteroid, der in der Erdatmosphäre explodiert oder einer der einschlägt und einen Krater bildet? Klar ist: Wenn ein gewaltiger Brocken auf der Erde einschlägt, wie etwa zum Ende der Zeit der Dinosaurier, ist das kein lokales Ereignis, sondern hat Folgen für das Leben auf der gesamten Erde. Doch wie sieht es bei kleineren Brocken aus? Da lässt sich keine allgemeine Aussage machen: Wenn ein Asteroid explodiert, können natürlich auch die Bruchstücke Schäden anrichten und zudem entsteht eine Druckwelle, durch die Fenster bersten können. Menschen werden dann durch herumfliegende Trümmer verletzt. So war es etwa 2013 im Fall des Meteors von Tscheljabinsk. Das alles ist über einem unbewohnten Gebiet natürlich kein Problem. Der Einschlag eines Brockens würde in einen Wald neben einer Stadt vermutlich weniger Schäden verursachen als die Explosion des Brockens über der Stadt. Umgekehrt wäre vermutlich der Einschlag ins Stadtzentrum mit mehr Toten, Verletzten und Schäden verbunden als die vorherige Explosion des Asteroiden.

