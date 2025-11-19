|
Was ist schlimmer - ein Asteroid, der
in der Erdatmosphäre explodiert oder einer der einschlägt und einen Krater
bildet?
Klar ist: Wenn ein gewaltiger Brocken auf der Erde einschlägt, wie etwa zum
Ende der Zeit der Dinosaurier, ist das kein lokales Ereignis, sondern hat Folgen
für das Leben auf der gesamten Erde. Doch wie sieht es bei kleineren Brocken
aus? Da lässt sich keine allgemeine Aussage machen: Wenn ein Asteroid
explodiert, können natürlich auch die Bruchstücke Schäden anrichten und zudem
entsteht eine Druckwelle, durch die Fenster bersten können. Menschen werden dann
durch herumfliegende Trümmer verletzt. So war es etwa 2013 im Fall des Meteors
von Tscheljabinsk.
Das alles ist über einem unbewohnten Gebiet natürlich kein Problem. Der
Einschlag eines Brockens würde in einen Wald neben einer Stadt vermutlich
weniger Schäden verursachen als die Explosion des Brockens über der Stadt.
Umgekehrt wäre vermutlich der Einschlag ins Stadtzentrum mit mehr Toten,
Verletzten und Schäden verbunden als die vorherige Explosion des Asteroiden.
(ds/19. November
2025)
