Wie hoch ist die Anziehungskraft auf Pluto im Vergleich zur irdischen Anziehungskraft?

|
astronews.com
Der deutschsprachige Onlinedienst für Astronomie, Astrophysik und Raumfahrt
|
Die Anziehungskraft auf Pluto beträgt etwas acht Prozent der Anziehungskraft
auf der Erde. Das entspricht der Hälfte der Anziehungskraft auf dem Mond. Ein
Mensch mit einem Gewicht von 75 Kilogramm würde auf Pluto somit nur 6 Kilogramm
auf die Waage bringen.
Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.
|
|
|^
|Copyright Stefan Deiters und/oder Lieferanten 1999-2023. Alle Rechte vorbehalten. W3C
|Diese Website wird auf einem Server in der EU gehostet.