Wenn man mit James Webb in allen Richtungen nach Galaxien im jungen Universum suchen würde, wären dann immer ähnliche Strukturen zu sehen?

Natürlich müssen sich individuelle Beobachtungen voneinander unterscheiden, doch besagt das sogenannte kosmologische Prinzip, dass sich das Weltall einem Beobachter unabhängig von seinem Standpunkt und der Blickrichtung im Raum immer gleich darstellt. Man sollte daher erwarten, dass auch James Webb im jungen Universums keine grundsätzlich verschiedenen Strukturen beobachten kann, wenn es in verschiedene Richtungen blickt.



