|
|
Wenn man mit James Webb in allen
Richtungen nach Galaxien im jungen Universum suchen würde, wären dann immer
ähnliche Strukturen zu sehen?
Natürlich müssen sich individuelle Beobachtungen voneinander unterscheiden,
doch besagt das sogenannte kosmologische Prinzip, dass sich das Weltall einem
Beobachter unabhängig von seinem Standpunkt und der Blickrichtung im Raum immer
gleich darstellt. Man sollte daher erwarten, dass auch James Webb im
jungen Universums keine grundsätzlich verschiedenen Strukturen beobachten kann,
wenn es in verschiedene Richtungen blickt. (ds/17. November
2025)
Haben Sie auch eine Frage? Frag
astronews.com.
|
|