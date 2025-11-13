Bis zu welcher Entfernung könnte man die Sonne noch mit bloßem Auge an einem außerirdischen Nachthimmel erkennen?

Unsere Sonne hat eine absolute Helligkeit von 4,83 Magnituden. Es handelt sich dabei um die Helligkeit, die unsere Sonne aus einer Entfernung von zehn Parsec, entsprechend etwa 32,6 Lichtjahren, hätte. Das menschliche Auge kann - optimale Bedingungen vorausgesetzt - Sterne bis zu einer Helligkeit von etwa sechs Magnituden erkennen. Die Sonne wäre damit also aus 32,6 Lichtjahre Entfernung noch leicht mit bloßem Auge zu erkennen. Eine Helligkeit von sechs Magnituden hätte unsere Sonne erst in einer Entfernung von knapp 56 Lichtjahren.



