Bis zu welcher Entfernung könnte man
die Sonne noch mit bloßem Auge an einem außerirdischen Nachthimmel erkennen?
Unsere Sonne hat eine absolute Helligkeit von 4,83 Magnituden. Es handelt
sich dabei um die Helligkeit, die unsere Sonne aus einer Entfernung von zehn
Parsec, entsprechend etwa 32,6 Lichtjahren, hätte. Das menschliche Auge kann -
optimale Bedingungen vorausgesetzt - Sterne bis zu einer Helligkeit von etwa
sechs Magnituden erkennen. Die Sonne wäre damit also aus 32,6 Lichtjahre
Entfernung noch leicht mit bloßem Auge zu erkennen. Eine Helligkeit von sechs
Magnituden hätte unsere Sonne erst in einer Entfernung von knapp 56 Lichtjahren.
(ds/13. November
2025)
