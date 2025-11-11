Anzeige
Was für Auswirkungen hätte es, wenn sich die Erde plötzlich doppelt so schnell drehen würde?

Die Tage wären nur noch halb so lang wie heute und wir müssten uns vermutlich sehr stark umstellen - wenn das überhaupt möglich wäre. Durch die schnellere Erddrehung würde es zudem zu einer Veränderung in der Wasserverteilung kommen: Länder in der Äquatorregion der Erde würde teils überflutet werden. Außerdem würde man rund um den Äquator deutlich weniger auf die Waage bringen - ohne allerdings wirklich abgenommen zu haben. Es dürfte auch heftigere Wetterphänomene geben, also stärkere Hurrikans beispielsweise. Zum Glück tendiert die Erddrehung in die andere Richtung: Das gravitative Wechselspiel mit dem Mond bremst die Erdrotation ab. Stärkere Stürme und einen steigenden Meeresspiegel bekommen wir aber trotzdem - als Folge des Klimawandels. (ds/11. November 2025)

Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.

