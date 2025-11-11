|
Was für Auswirkungen hätte es, wenn
sich die Erde plötzlich doppelt so schnell drehen würde?
Die Tage wären nur noch halb so lang wie heute und wir müssten uns vermutlich
sehr stark umstellen - wenn das überhaupt möglich wäre. Durch die schnellere
Erddrehung würde es zudem zu einer Veränderung in der Wasserverteilung kommen:
Länder in der Äquatorregion der Erde würde teils überflutet werden. Außerdem
würde man rund um den Äquator deutlich weniger auf die Waage bringen - ohne
allerdings wirklich abgenommen zu haben. Es dürfte auch heftigere
Wetterphänomene geben, also stärkere Hurrikans beispielsweise. Zum Glück
tendiert die Erddrehung in die andere Richtung: Das gravitative Wechselspiel mit
dem Mond bremst die Erdrotation ab. Stärkere Stürme und einen steigenden
Meeresspiegel bekommen wir aber trotzdem - als Folge des Klimawandels. (ds/11. November
2025)
