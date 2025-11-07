|
Warum befindet sich das James Webb
Space Telescope nicht genau am Lagrange-Punkt L2?
Das Weltraumteleskop James Webb ist am zweiten Lagrange-Punkt des
Systems Erde-Sonne positioniert und befindet sich etwa 1,5 Millionen Kilometer
von der Erde entfernt auf der sonnenabgewandten Seite. Es ist allerdings nicht
direkt am Lagrange-Punkt stationiert, sondern umkreist diesen auf einem weiten
Halo-Orbit. Für einen Umlauf benötigt Webb rund ein halbes Jahr. Sich
exakt an diesem Punkt aufzuhalten, ist gar nicht so einfach, denn der zweite
Lagrange-Punkt ist nicht stabil. Außerdem ist der L2 recht "beliebt", so dass
sich in seiner Umgebung gleich mehrere Sonden befinden. Der Halo-Orbit von
Webb hat aber einen entscheidenden Vorteil: Auf
diese Weise gerät das Teleskop nie in den Schatten von Erde oder Mond,
was zum Beispiel für die thermische Stabilität und die Energieversorgung wichtig ist. (ds/7. November
2025)
