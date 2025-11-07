Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum befindet sich das James Webb Space Telescope nicht genau am Lagrange-Punkt L2? Das Weltraumteleskop James Webb ist am zweiten Lagrange-Punkt des Systems Erde-Sonne positioniert und befindet sich etwa 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt auf der sonnenabgewandten Seite. Es ist allerdings nicht direkt am Lagrange-Punkt stationiert, sondern umkreist diesen auf einem weiten Halo-Orbit. Für einen Umlauf benötigt Webb rund ein halbes Jahr. Sich exakt an diesem Punkt aufzuhalten, ist gar nicht so einfach, denn der zweite Lagrange-Punkt ist nicht stabil. Außerdem ist der L2 recht "beliebt", so dass sich in seiner Umgebung gleich mehrere Sonden befinden. Der Halo-Orbit von Webb hat aber einen entscheidenden Vorteil: Auf diese Weise gerät das Teleskop nie in den Schatten von Erde oder Mond, was zum Beispiel für die thermische Stabilität und die Energieversorgung wichtig ist.

Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.