Frag astronews.com
Der deutschsprachige Onlinedienst für Astronomie, Astrophysik und Raumfahrt
Warum befindet sich das James Webb Space Telescope nicht genau am Lagrange-Punkt L2?

Das Weltraumteleskop James Webb ist am zweiten Lagrange-Punkt des Systems Erde-Sonne positioniert und befindet sich etwa 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt auf der sonnenabgewandten Seite. Es ist allerdings nicht direkt am Lagrange-Punkt stationiert, sondern umkreist diesen auf einem weiten Halo-Orbit. Für einen Umlauf benötigt Webb rund ein halbes Jahr. Sich exakt an diesem Punkt aufzuhalten, ist gar nicht so einfach, denn der zweite Lagrange-Punkt ist nicht stabil. Außerdem ist der L2 recht "beliebt", so dass sich in seiner Umgebung gleich mehrere Sonden befinden. Der Halo-Orbit von Webb hat aber einen entscheidenden Vorteil: Auf diese Weise gerät das Teleskop nie in den Schatten von Erde oder Mond, was zum Beispiel für die thermische Stabilität und die Energieversorgung wichtig ist. (ds/7. November 2025)

