Wird man die kosmische
Mikrowellenhintergrundstrahlung irgendwann nicht mehr messen können?
Ja, das wird so sein. Sie wird seit ihrer Aussendung rund 380.000 Jahre nach
dem Urknall immer schwächer und verschiebt sich auch in andere Frequenzbereiche.
Irgendwann wird man sie nicht mehr im Mikrowellen-, sondern im Radiobereich
nachweisen können und auch dies wird dann im Laufe der Zeit immer schwieriger,
so dass immer größere Radioschüsseln nötig werden, um sie noch zu entdecken, was
irgendwann nicht mehr praktikabel sein dürfte. (ds/6. November
2025)
