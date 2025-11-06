Wird man die kosmische Mikrowellenhintergrundstrahlung irgendwann nicht mehr messen können?

Ja, das wird so sein. Sie wird seit ihrer Aussendung rund 380.000 Jahre nach dem Urknall immer schwächer und verschiebt sich auch in andere Frequenzbereiche. Irgendwann wird man sie nicht mehr im Mikrowellen-, sondern im Radiobereich nachweisen können und auch dies wird dann im Laufe der Zeit immer schwieriger, so dass immer größere Radioschüsseln nötig werden, um sie noch zu entdecken, was irgendwann nicht mehr praktikabel sein dürfte.



Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.