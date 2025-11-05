|
|
Können Neutrinos einem Schwarzen Loch
entkommen?
Nein, ein Neutrino, das den Ereignishorizont eines Schwarzen Loch
überschritten hat, kann dem Schwarzen Loch nicht mehr entkommen. Neutrinos
wechselwirken zwar praktisch nicht mit anderer Materie, werden aber dennoch
durch Gravitation beeinflusst. Wenn man von der Entdeckung von Neutrinos liest,
die von einem Schwarzen Loch stammen, ist damit nicht das "Innere" des Schwarzen
Lochs gemeint, sondern die Region gerade außerhalb des Ereignishorizonts, wo
sich heiße Materie in einer turbulenten Scheibe sammeln kann.
(ds/5. November
2025)
Haben Sie auch eine Frage? Frag
astronews.com.
|
|