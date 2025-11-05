Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Können Neutrinos einem Schwarzen Loch entkommen? Nein, ein Neutrino, das den Ereignishorizont eines Schwarzen Loch überschritten hat, kann dem Schwarzen Loch nicht mehr entkommen. Neutrinos wechselwirken zwar praktisch nicht mit anderer Materie, werden aber dennoch durch Gravitation beeinflusst. Wenn man von der Entdeckung von Neutrinos liest, die von einem Schwarzen Loch stammen, ist damit nicht das "Innere" des Schwarzen Lochs gemeint, sondern die Region gerade außerhalb des Ereignishorizonts, wo sich heiße Materie in einer turbulenten Scheibe sammeln kann.

