Woher weiß man, dass sich die Gravitation genau mit Lichtgeschwindigkeit ausbreitet?

Dass Gravitation nicht sofort wirkt, sondern sich wie elektromagnetische Wellen mit Lichtgeschwindigkeit ausbreitet, ergibt sich aus Einsteins Allgemeiner Relativitätstheorie. Würde also unsere Sonne plötzlich von Geisterhand verschwinden, würde wir das Fehlen ihrer Anziehungskraft erst nach rund acht Minuten spüren - so lange benötigt das Licht von der Sonne zur Erde.

Doch woher weiß man, dass diese theoretischen Überlegungen auch stimmen? In der Tat gibt es verschiedene Beobachtungen, die immer genauer gezeigt haben, dass die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Gravitation und elektromagnetischen Wellen identisch ist. Der bislang beste Beweis war die Beobachtung von Gravitationswellen einer Neutronensternkollision und -verschmelzung, von der man auch Gammastrahlen beobachtet hat: Die Gammastrahlen-Signale trafen nur 1,7 Sekunden nach dem Gravitationswellen-Signal ein - bei einer Strecke von über 100 Millionen Lichtjahren. Das ist eine extrem gute Übereinstimmung.



