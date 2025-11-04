|
Woher weiß man, dass sich die
Gravitation genau mit Lichtgeschwindigkeit ausbreitet?
Dass Gravitation nicht sofort wirkt, sondern sich wie elektromagnetische
Wellen mit Lichtgeschwindigkeit ausbreitet, ergibt sich aus Einsteins
Allgemeiner Relativitätstheorie. Würde also unsere Sonne plötzlich von
Geisterhand verschwinden, würde wir das Fehlen ihrer Anziehungskraft erst nach
rund acht Minuten spüren - so lange benötigt das Licht von der Sonne zur Erde.
Doch woher weiß man, dass diese theoretischen Überlegungen auch stimmen? In
der Tat gibt es verschiedene Beobachtungen, die immer genauer gezeigt haben,
dass die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Gravitation und elektromagnetischen
Wellen identisch ist. Der bislang beste Beweis war die Beobachtung von
Gravitationswellen einer Neutronensternkollision und -verschmelzung, von der man
auch Gammastrahlen beobachtet hat: Die Gammastrahlen-Signale trafen nur 1,7
Sekunden nach dem Gravitationswellen-Signal ein - bei einer Strecke von über 100
Millionen Lichtjahren. Das ist eine extrem gute Übereinstimmung.
(ds/4. November
2025)
