|
Sternbedeckungen durch Asteroiden
werden auch wissenschaftlich ausgewertet. Funktioniert das Verfahren auch bei
Bedeckungen durch Satelliten?
Es funktioniert vor allem deshalb nicht, weil man durch Bedeckungen von
entfernten Sternen durch Asteroiden in der Regel nicht etwas über den entfernten
Stern erfahren möchte, sondern über den bedeckenden Asteroiden. Durch die
Beobachtung der Bedeckung von verschiedenen Punkten der Erde aus lässt sich
nämlich auf die Form des Asteroiden schließen. Manchmal ist dies die einzige
Möglichkeit, etwas mehr über diese Brocken zu erfahren, da sie selbst in den
größten Teleskopen nicht aufgelöst werden können.
Selbst wenn man nun die Bedeckung eines entfernten Sterns durch einen
Satelliten sinnvoll beobachten könnte, würde man dadurch nur etwas über den
Satelliten erfahren - doch diesen dürfte man bereits hinreichend genau kennen. (ds/3. November
2025)
Haben Sie auch eine Frage? Frag
astronews.com.