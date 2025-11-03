Sternbedeckungen durch Asteroiden werden auch wissenschaftlich ausgewertet. Funktioniert das Verfahren auch bei Bedeckungen durch Satelliten?

Es funktioniert vor allem deshalb nicht, weil man durch Bedeckungen von entfernten Sternen durch Asteroiden in der Regel nicht etwas über den entfernten Stern erfahren möchte, sondern über den bedeckenden Asteroiden. Durch die Beobachtung der Bedeckung von verschiedenen Punkten der Erde aus lässt sich nämlich auf die Form des Asteroiden schließen. Manchmal ist dies die einzige Möglichkeit, etwas mehr über diese Brocken zu erfahren, da sie selbst in den größten Teleskopen nicht aufgelöst werden können.

Selbst wenn man nun die Bedeckung eines entfernten Sterns durch einen Satelliten sinnvoll beobachten könnte, würde man dadurch nur etwas über den Satelliten erfahren - doch diesen dürfte man bereits hinreichend genau kennen.



