|
|
Wie groß wäre Jupiter am irdischen
Himmel, wenn er sich auf der Marsbahn befinden würde?
Die Entfernung des Mars von der Erde schwankt beträchtlich - je nachdem, wo
auf der Bahn sich Mars und Erde gerade befinden. Von daher würde auch die Größe
des Jupiter am irdischen Himmel merklich schwanken, wenn der Gasriese anstelle
des Mars um die Sonne kreisen würde. Im Maximum könnte Jupiter grob ein Viertel
der Größe des Vollmonds erreichen und er wäre schon mit bloßem Auge deutlich als
Scheibe und nicht nur als Lichtpunkt zu sehen. (ds/28. Oktober
2025)
Haben Sie auch eine Frage? Frag
astronews.com.
|
|