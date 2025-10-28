Wie groß wäre Jupiter am irdischen Himmel, wenn er sich auf der Marsbahn befinden würde?

Die Entfernung des Mars von der Erde schwankt beträchtlich - je nachdem, wo auf der Bahn sich Mars und Erde gerade befinden. Von daher würde auch die Größe des Jupiter am irdischen Himmel merklich schwanken, wenn der Gasriese anstelle des Mars um die Sonne kreisen würde. Im Maximum könnte Jupiter grob ein Viertel der Größe des Vollmonds erreichen und er wäre schon mit bloßem Auge deutlich als Scheibe und nicht nur als Lichtpunkt zu sehen.



