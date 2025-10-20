|
|
Warum gelten Merkur und Mars als
Planeten?
Pluto hat vor knapp 20 Jahren seinen Planetenstatus verloren, bei Merkur und
Mars war dieser nie in Gefahr. Das liegt daran, die beiden Welten problemlos
alle Kriterien erfüllen, die von der Internationalen Astronomischen Union für
einen Planeten festgelegt wurden: Sie umkreisen einen Stern, sind rund und das
dominierende Objekt in ihrer Umlaufbahn. Sie müssen ihren Orbit also praktisch
freigeräumt haben. Das letzte Kriterium konnte Pluto nicht erfüllen, da der
heutige Zwergplanet im Kuipergürtel mit vielen anderen Objekten um die Sonne
kreist. (ds/20. Oktober
2025)
Haben Sie auch eine Frage? Frag
astronews.com.
|
|