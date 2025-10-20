Anzeige
Warum gelten Merkur und Mars als Planeten?

Pluto hat vor knapp 20 Jahren seinen Planetenstatus verloren, bei Merkur und Mars war dieser nie in Gefahr. Das liegt daran, die beiden Welten problemlos alle Kriterien erfüllen, die von der Internationalen Astronomischen Union für einen Planeten festgelegt wurden: Sie umkreisen einen Stern, sind rund und das dominierende Objekt in ihrer Umlaufbahn. Sie müssen ihren Orbit also praktisch freigeräumt haben. Das letzte Kriterium konnte Pluto nicht erfüllen, da der heutige Zwergplanet im Kuipergürtel mit vielen anderen Objekten um die Sonne kreist. (ds/20. Oktober 2025)

Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.

