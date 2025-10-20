Seit wann existiert Dunkle Materie?

|
astronews.com
Der deutschsprachige Onlinedienst für Astronomie, Astrophysik und Raumfahrt
|
Nach allem, was man bislang weiß, sollte Dunkle Materie bereits seit der
Frühphase des Universums existiert haben. Hinweise auf die Dunkle Materie finden
sich bereits in der kosmischen Hintergrundstrahlung, die aus einer Zeit von
weniger als 400.000 Jahren nach dem Urknall stammt. Man nimmt an, dass die
Dunkle Materie an den Strukturbildungsprozessen im Universum maßgeblich
beteiligt war.
Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.
|
|
|^
|Copyright Stefan Deiters und/oder Lieferanten 1999-2023. Alle Rechte vorbehalten. W3C
|Diese Website wird auf einem Server in der EU gehostet.