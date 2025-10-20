Seit wann existiert Dunkle Materie?

Nach allem, was man bislang weiß, sollte Dunkle Materie bereits seit der Frühphase des Universums existiert haben. Hinweise auf die Dunkle Materie finden sich bereits in der kosmischen Hintergrundstrahlung, die aus einer Zeit von weniger als 400.000 Jahren nach dem Urknall stammt. Man nimmt an, dass die Dunkle Materie an den Strukturbildungsprozessen im Universum maßgeblich beteiligt war.



