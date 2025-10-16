Warum explodierte die Raumfähre Columbia erst bei der Landung und nicht schon beim Start, obwohl doch dabei schon der Hitzeschutz beschädigt wurde?

Die US-Raumfähre Columbia zerbrach am 1. Februar 2003 beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre. Die Untersuchungen ergaben später, dass offenbar beim Start des Space Shuttle der Hitzeschutz der Raumfähre beschädigt worden war. Dass die Beschädigung erst bei der Landung zur Katastrophe führte, ist keine Überraschung: Beim Start bewegt sich ein Raumschiff zunächst relativ langsam durch die dichte Atmosphäre. Mit zunehmender Geschwindigkeit und Höhe wird die Atmosphäre dann immer dünner. Beim Wiedereintritt bzw. vor der Landung trifft das Raumschiff dann jedoch mit hoher Geschwindigkeit auf eine immer dichter werdende Atmosphäre, die Hitzebelastung ist also deutlich höher.



Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.