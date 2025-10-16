|
Warum explodierte die Raumfähre
Columbia erst bei der Landung und nicht schon beim Start, obwohl doch dabei
schon der Hitzeschutz beschädigt wurde?
Die US-Raumfähre Columbia zerbrach am 1. Februar 2003 beim
Wiedereintritt in die Erdatmosphäre. Die Untersuchungen ergaben später, dass
offenbar beim Start des Space Shuttle der Hitzeschutz der Raumfähre
beschädigt worden war. Dass die Beschädigung erst bei der Landung zur
Katastrophe führte, ist keine Überraschung: Beim Start bewegt sich ein
Raumschiff zunächst relativ langsam durch die dichte Atmosphäre. Mit zunehmender
Geschwindigkeit und Höhe wird die Atmosphäre dann immer dünner. Beim
Wiedereintritt bzw. vor der Landung trifft das Raumschiff dann jedoch mit hoher
Geschwindigkeit auf eine immer dichter werdende Atmosphäre, die Hitzebelastung
ist also deutlich höher.
(ds/16. Oktober
2025)
