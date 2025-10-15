|
Warum lässt sich kein Objekt auf
Lichtgeschwindigkeit beschleunigen?
Um diese Frage zu beantworten, muss man sich die Relativitätstheorie
anschauen, die bislang die Vorgänge in unserem Universum sehr zuverlässig und
genau beschrieben hat. Ein Objekt mit einer bestimmten Masse muss danach, je
näher es der Lichtgeschwindigkeit kommt, mehr und mehr Energie aufbringen, um
noch ein wenig schneller zu werden. Um dann tatsächlich die Lichtgeschwindigkeit
zu erreichen, wäre eine unendlich große Energiemenge nötig, was das Erreichen
der Lichtgeschwindigkeit für jedes Objekt mit einer Masse unmöglich macht.
(ds/15. Oktober
2025)
