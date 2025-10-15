Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum lässt sich kein Objekt auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigen? Um diese Frage zu beantworten, muss man sich die Relativitätstheorie anschauen, die bislang die Vorgänge in unserem Universum sehr zuverlässig und genau beschrieben hat. Ein Objekt mit einer bestimmten Masse muss danach, je näher es der Lichtgeschwindigkeit kommt, mehr und mehr Energie aufbringen, um noch ein wenig schneller zu werden. Um dann tatsächlich die Lichtgeschwindigkeit zu erreichen, wäre eine unendlich große Energiemenge nötig, was das Erreichen der Lichtgeschwindigkeit für jedes Objekt mit einer Masse unmöglich macht.

