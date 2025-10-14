|
War eine Sekunde vor einigen Milliarden
Jahren schon genauso lang wie heute?
Was wir heute unter einer Sekunde verstehen, wurde von Menschen definiert.
Ursprünglich hatte eine Sekunde mit der Erddrehung zu tun und war als bestimmter
Bruchteil des 24-stündigen Tages definiert. Mit dieser Definition wäre die
Sekunde vor einigen Milliarden Jahren deutlich kürzer gewesen, weil sich die
Erde früher sehr viel schneller um die eigenen Achse gedreht hat.
Heute ist die Sekunde als ein ganzzahliges Vielfaches der Periode einer
Mikrowelle definiert, die mit einem bestimmten Niveauübergang im Caesiumatom in
Resonanz ist. Die Definition erfolgt also unabhängig von der Erdrotation. Auf
Grundlage dieser Definition wäre die Sekunde vor einigen Milliarden Jahre schon
genauso lang wie heute gewesen. (ds/14. Oktober
2025)
